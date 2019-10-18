Украденного пса вернули домой благодаря детским рисункам

9 октября в британском городе Стокпорт прямо из фургона был украден бостон-терьер по кличке Ральф. Владельцы пса сразу же обратились в полицию и бросились сами искать своего любимца. Больше всех переживал 7-летний Кэмрон, для которого Ральф был лучшим другом.
Мальчик тут же принялся писать объявления о пропавшем питомце, сопровождая их трогательными рисунками, пишет Bored Panda.
Эти детские объявления и портреты Ральфа семья Эндрюс использовала в качестве постов в соцсетях. Уже через пару дней на Facebook начался флешмоб под хэштегом #brongralphhome («Верните Ральфа домой»). Пользователи соцсети публиковали фото своих домашних питомцев с призывом вернуть похищенного пса.
И чудо случилось. 14 октября с семьей связались полицейские и сообщили, что нашли их питомца.
Пес выглядел голодным и измученным, но все были невероятно рады, что Ральф наконец-то вернулся домой. Семья Эндрюс уверена, что это случилось именно благодаря трогательным рисункам Кэмрона.