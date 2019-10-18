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14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Украденного пса вернули домой благодаря детским рисункам

В соцсетях даже провели трогательный флешмоб.

9 октября в британском городе Стокпорт прямо из фургона был украден бостон-терьер по кличке Ральф. Владельцы пса сразу же обратились в полицию и бросились сами искать своего любимца. Больше всех переживал 7-летний Кэмрон, для которого Ральф был лучшим другом.

Мальчик тут же принялся писать объявления о пропавшем питомце, сопровождая их трогательными рисунками, пишет Bored Panda.

#brongralphhome Stolen black and white Boston terrier called Ralph he is 4 years old neutered and microchipped. Please follow our group RALPH STOLEN BOSTON TERRIER SK6 Contact 07984141871 xxx

Опубликовано Stacey Donaldson Суббота, 12 октября 2019 г.

#bringralphhome Stolen black and white Boston terrier called Ralph he is 4 years old neutered and microchipped. Please follow our group RALPH STOLEN BOSTON TERRIER SK6 Contact 07984141871 xxx

Опубликовано Stacey Donaldson Суббота, 12 октября 2019 г.

#bringralphhome Stolen black and white Boston terrier called Ralph he is 4 years old neutered and microchipped. Please follow our group RALPH STOLEN BOSTON TERRIER SK6 Contact 07984141871 xxx

Опубликовано Stacey Donaldson Суббота, 12 октября 2019 г.

#bringralphhome Stolen black and white Boston terrier called Ralph he is 4 years old neutered and microchipped. Please follow our group RALPH STOLEN BOSTON TERRIER SK6 Contact 07984141871 xxx

Опубликовано Stacey Donaldson Суббота, 12 октября 2019 г.

#bringralphhome Stolen black and white Boston terrier called Ralph he is 4 years old neutered and microchipped. Please follow our group RALPH STOLEN BOSTON TERRIER SK6 Contact 07984141871 xxx

Опубликовано Stacey Donaldson Пятница, 11 октября 2019 г.

Эти детские объявления и портреты Ральфа семья Эндрюс использовала в качестве постов в соцсетях. Уже через пару дней на Facebook начался флешмоб под хэштегом #brongralphhome («Верните Ральфа домой»). Пользователи соцсети публиковали фото своих домашних питомцев с призывом вернуть похищенного пса.

#bringralphhome Stolen black and white Boston terrier called Ralph he is 4 years old neutered and microchipped. Please follow our group RALPH STOLEN BOSTON TERRIER SK6 contact 07984141871 xxx

Опубликовано Stacey Donaldson Суббота, 12 октября 2019 г.

#bringralphhome Stolen black and white Boston terrier called Ralph he is 4 years old neutered and microchipped. Please follow our group RALPH STOLEN BOSTON TERRIER SK6 Contact 07984141871 xxx

Опубликовано Stacey Donaldson Суббота, 12 октября 2019 г.

#bringralphhome Stolen black and white Boston terrier called Ralph he is 4 years old neutered and microchipped. Please follow our group RALPH STOLEN BOSTON TERRIER SK6 07984141871 xxx

Опубликовано Stacey Donaldson Суббота, 12 октября 2019 г.

#bringralphhome Stolen black and white Boston terrier called Ralph he is 4 years old neutered and microchipped. Please follow our group RALPH STOLEN BOSTON TERRIER SK6 07984141871 xxx

Опубликовано Stacey Donaldson Суббота, 12 октября 2019 г.

И чудо случилось. 14 октября с семьей связались полицейские и сообщили, что нашли их питомца.

Пес выглядел голодным и измученным, но все были невероятно рады, что Ральф наконец-то вернулся домой. Семья Эндрюс уверена, что это случилось именно благодаря трогательным рисункам Кэмрона.

Екатерина Гура

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