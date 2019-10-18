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14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчина сделал предложение с помощью кольца для бывшей

Об истории украшения молодой человек рассказал только после того, как девушка ответила согласием.

В закрытой группе на Facebook одна несостоявшаяся невеста рассказала о неприятной истории, которая приключилась с ней около двух лет назад.

Девушка, пожелавшая остаться неизвестной, опубликовала фото помолвочного кольца. Именно это украшение подарил ей молодой человек, когда делал предложение. Девушка отметила, что она была очень счастлива и ответила согласием, но затем последовало неожиданное.

Молодой человек надел ей кольцо на палец и сообщил, что вообще-то покупал украшение для своей экс-возлюбленной, потому что хотел на ней жениться.

Но потом отношения пары расстроились, и предложение он ей так и не сделал. Тогда мужчина решил сохранить драгоценность «на будущее». Опешив от такого откровения, девушка изменила свое решение и ответила ему отказом, пишет Daily Star.

В своем посте она уточнила, что, несмотря на это, она продолжает встречаться с этим молодым человеком, однако подумывает от него уйти.

Екатерина Гура

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