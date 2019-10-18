Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все путемКанадец объездил весь бывший СССР и показал красоту советского метро
Фоторепортажи
15Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
15:54 (мск), источник: RTVi

Впервые групповой выход в открытый космос совершила полностью женская команда

Астронавты NASA Джессика Мейр и Кристина Кох стали первой полностью женской командой, которая совершила выход в открытый космос за пределами Международной космической станции (МКС).

Источник: NASA

Планируется, что астронавты пробудут в открытом космосе около пяти или шести часов. Для Кох этот выход станет четвертым, а для Мейр — первым.

Во время загрузки произошла ошибка.
Прямая трансляция выхода ведется на официальном сайте NASA. Выход начался в 7:50 утра по восточному времени (14:50 мск).
Новость
«Пугало, что СССР обогнал нас в космосе». Американский астронавт Терри Вертс — о Гагарине, России и мечте летать в космос

Их цель — заменить неисправный блок в солнечной батарее, от которой работает МКС. Этот блок подключили еще 11 октября, но он не активировался. Из-за этого весь аккумулятор работает с перебоями, но жизни астронавтов на станции ничего не угрожает — остальные батареи работают исправно.

Представители НАСА рассказали, что физически выход в открытый космос — одна из самых сложных задач даже для опытных астронавтов. «То, что мы делаем сейчас, показывает всю работу, что мы проделали за предыдущие десятилетия, и всех женщин, которые трудились, чтобы привести нас туда, где мы сегодня», — сказала Мейр на пресс-конференции.

Это вторая попытка выхода в открытый космос полностью женской команды. Первая планировалась в марте этого года, и Кристина Кох также должна была участвовать.

Тогда ее напарницей была астронавт Энн Макклейн, но она отказалась от миссии, когда выяснилось, что на станции нет скафандра нужного ей размера. Вместо нее в открытый космос вышел астронавт Ник Хейг.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
Читайте также
 Суд в Лондоне приговорил внука Нурсултана Назарбаева к условному сроку за нападение на полицейского
Bloomberg: в США начали расследование по отмыванию денег против компании, которая связана с Олегом Дерипаской
Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа
Суд лишил Бочкареву водительских прав на год и восемь месяцев
Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Самую большую тюрьму в мире закроют (фото)
Леди Гага упала со сцены, исполняя откровенный танец с фанатом
Мафия взяла город в осаду из-за ареста сына наркобарона Эль Чапо
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
СМИ: звезда «Физрука» станет участницей «Холостяка» 24-летняя Полина Гренц попытается завоевать сердце главного героя проекта
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Очень красивая дочь 232
Страшная дочка. Как смириться? 167
Популярная сегодня тема....) 158
ничего личного 141
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь