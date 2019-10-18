Впервые групповой выход в открытый космос совершила полностью женская команда

Планируется, что астронавты пробудут в открытом космосе около пяти или шести часов. Для Кох этот выход станет четвертым, а для Мейр — первым.
Их цель — заменить неисправный блок в солнечной батарее, от которой работает МКС. Этот блок подключили еще 11 октября, но он не активировался. Из-за этого весь аккумулятор работает с перебоями, но жизни астронавтов на станции ничего не угрожает — остальные батареи работают исправно.
Представители НАСА рассказали, что физически выход в открытый космос — одна из самых сложных задач даже для опытных астронавтов. «То, что мы делаем сейчас, показывает всю работу, что мы проделали за предыдущие десятилетия, и всех женщин, которые трудились, чтобы привести нас туда, где мы сегодня», — сказала Мейр на пресс-конференции.
Это вторая попытка выхода в открытый космос полностью женской команды. Первая планировалась в марте этого года, и Кристина Кох также должна была участвовать.
Тогда ее напарницей была астронавт Энн Макклейн, но она отказалась от миссии, когда выяснилось, что на станции нет скафандра нужного ей размера. Вместо нее в открытый космос вышел астронавт Ник Хейг.