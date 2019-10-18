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15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пекарь создал целую деревню из торта (видео)

На это ушло три месяца.

Талантливый пекарь Линн Нолан из Великобритании создала съедобную модель деревни Эйям в Дербишире.

Она сделала копии местных коттеджей, магазинчика и даже местного паба с множеством деталей. В окнах кондитерской можно рассмотреть крошечные конфеты, а в пабе — кружки с пивом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нолан собрала сладкую деревню из коржей для торта, абрикосового джема и разноцветной глазури. На сказочное творение потребовалось 608 яиц, 30 кг масла и 33 кг муки.

Работа отняла у мастерицы три месяца.

Анна Лысенко

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