15:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пекарь создал целую деревню из торта (видео)
На это ушло три месяца.
Талантливый пекарь Линн Нолан из Великобритании создала съедобную модель деревни Эйям в Дербишире.
Она сделала копии местных коттеджей, магазинчика и даже местного паба с множеством деталей. В окнах кондитерской можно рассмотреть крошечные конфеты, а в пабе — кружки с пивом.
Нолан собрала сладкую деревню из коржей для торта, абрикосового джема и разноцветной глазури. На сказочное творение потребовалось 608 яиц, 30 кг масла и 33 кг муки.
Работа отняла у мастерицы три месяца.
Анна Лысенко