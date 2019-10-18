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16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Домашняя «карликовая» свинья выросла до 178 килограммов

Но осталась домашней любимицей.

Мини- и микро-пигов начали выводить в Германии в 1950-х. Но особенно популярными они стали в последние годы. 57-летний Найджел Грэм из Вустера в Великобритании тоже решил, что не прочь завести такого питомца.

Он купил поросенка на день рождения своей жене Сэм, у которой аллергия на кошачью и собачью шерсть. Продавец пообещал, что свинья будет весить не больше 30 кг, пишет Metro.

За пять лет, которые прошли с тех пор, свинка Грейс достигла просто гигантских размеров — она весит 178 кг.

Чтобы домашней любимице было проще выходить на улицу, Найджел сделал для нее специальную боковую дверь. Семья купила свинье ортопедический матрац и отказалась от бекона из чувства уважения.

На пропитание Грейс они тратят около 20 фунтов стерлингов в неделю (1650 рублей). Кушает свинка три раза в день и при этом очень избалована: она не будет есть фрукт, если увидит на нем некрасивую вмятину, смеется Найджел.

По его словам, она похожа на маленького ребенка, и к ней относятся в семье соответствующе. Найджел, отец 2 дочерей, в шутку называет Грейс третьей дочерью.

Анна Лысенко

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