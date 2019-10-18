16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Домашняя «карликовая» свинья выросла до 178 килограммов
Но осталась домашней любимицей.
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Он купил поросенка на день рождения своей жене Сэм, у которой аллергия на кошачью и собачью шерсть. Продавец пообещал, что свинья будет весить не больше 30 кг, пишет Metro.
Чтобы домашней любимице было проще выходить на улицу, Найджел сделал для нее специальную боковую дверь. Семья купила свинье ортопедический матрац и отказалась от бекона из чувства уважения.
На пропитание Грейс они тратят около 20 фунтов стерлингов в неделю (1650 рублей). Кушает свинка три раза в день и при этом очень избалована: она не будет есть фрукт, если увидит на нем некрасивую вмятину, смеется Найджел.
По его словам, она похожа на маленького ребенка, и к ней относятся в семье соответствующе. Найджел, отец 2 дочерей, в шутку называет Грейс третьей дочерью.
Анна Лысенко