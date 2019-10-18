17:05 (мск), источник: РИА Новости
Юнкер расплакался на последнем для себя саммите ЕС
БРЮССЕЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии
«Это был мой последний европейский саммит», — сказал он, обращаясь к журналистам, которых поблагодарил за освещение его работы в течение пяти лет пребывания на посту главы ЕК. Он отметил, что за эти годы участвовал почти в 150 саммитах.
«Я буду гордиться до последнего дня моей жизни, что мог служить Европе», — сказал он сбившимся от волнения голосом, после чего на его глазах проступили слезы.
В зале повисла пауза, журналисты принялись аплодировать Юнкеру.