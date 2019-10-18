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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Юнкер расплакался на последнем для себя саммите ЕС

БРЮССЕЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, полномочия которого истекают этой осенью, прослезился от эмоций на пресс-конференции по итогам последнего для него саммита ЕС.

Источник: РИА Новости

«Это был мой последний европейский саммит», — сказал он, обращаясь к журналистам, которых поблагодарил за освещение его работы в течение пяти лет пребывания на посту главы ЕК. Он отметил, что за эти годы участвовал почти в 150 саммитах.

«Я буду гордиться до последнего дня моей жизни, что мог служить Европе», — сказал он сбившимся от волнения голосом, после чего на его глазах проступили слезы.

В зале повисла пауза, журналисты принялись аплодировать Юнкеру.

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