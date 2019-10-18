18:18 (мск), источник: РИА Новости
«Под шумок»: Меладзе оправдался за парковку Maybach у запрещающего знака
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе прокомментировал обвинения в нарушении правил дорожного движения.
Поводом для обвинений стало фото, которое артист опубликовал в инстаграме. На снимке он запечатлен рядом с Maybach на фоне полузатопленной колокольни Никольского собора в Калязине. Позже тверские СМИ заметили, что в этом месте висит «кирпич», запрещающий проезд по ведущей к берегу дороге.
Подписчики Меладзе обратили на это внимание в комментариях к публикации.
«Вообще там кирпич висит. К реке на машине нельзя», — написала __nattalliaksh.
В ответ певец заявил, что на это место приезжают машины с прицепами, чтобы погрузить лодки.
«И мы под шумок. Только у нас не было прицепа и грузить на него нечего было», — объяснил он.