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18:18 (мск), источник: РИА Новости

«Под шумок»: Меладзе оправдался за парковку Maybach у запрещающего знака

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе прокомментировал обвинения в нарушении правил дорожного движения.

Поводом для обвинений стало фото, которое артист опубликовал в инстаграме. На снимке он запечатлен рядом с Maybach на фоне полузатопленной колокольни Никольского собора в Калязине. Позже тверские СМИ заметили, что в этом месте висит «кирпич», запрещающий проезд по ведущей к берегу дороге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики Меладзе обратили на это внимание в комментариях к публикации.

«Вообще там кирпич висит. К реке на машине нельзя», — написала __nattalliaksh.

В ответ певец заявил, что на это место приезжают машины с прицепами, чтобы погрузить лодки.

«И мы под шумок. Только у нас не было прицепа и грузить на него нечего было», — объяснил он.

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