Британка так сильно похудела к свадьбе, что ушивала платье пять раз

31-летняя Сара Сваллоу из британского города Брайтон чуть больше года назад весила 107 килограммов. Девушка призналась, что всегда была сладкоежкой, а после рождения второго ребенка вообще ни в чем себе не отказывала. Ее ежедневный рацион составляли сладости и еда из фаст-фуда, но все изменилось, когда ее возлюбленный Ли сделал ей предложение.
Сара, конечно, обрадовалась, но пришла в ужас от того, что на своей свадьбе будет с трудом передвигаться, а потом ей всю жизнь будет стыдно взглянуть на фото с торжества.
Сначала Сара села на строгую диету. Она успела потерять несколько килограммов, но постоянно чувствовала себя голодной и подавленной. Тогда она записалась на профессиональные курсы похудения, где ей помогли составить правильный рацион и расписать необходимые физические упражнения. Несмотря на то, что девушка продолжала есть шоколад и хлеб (от них она так и не смогла отказаться), она начала стремительно терять вес.
Всего за год Сваллоу похудела на 44 килограмма и ко дню своей свадьбы весила уже 63 кг, пишет Daily Mail.
В интервью журналистам Сара отметила, что купила свадебное платье практически сразу после сделанного ей предложения. А потому из-за ее стремительного похудения в салоне были вынуждены ушивать наряд пять раз.
Более того, изменениям подверглось и ее помолвочное кольцо с бриллиантами, которое стало попросту спадать с пальца. Его также пришлось уменьшать на несколько размеров.