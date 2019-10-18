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19:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Увидел ваших кукол, пойду обниму бабушку»: как миниатюры пенсионерки из Новосибирска растрогали соцсети до слез

Тапочки на полу, пиджак с орденами, незаконченное письмо сыну на столе… Миниатюрные куклы российских бабушек и дедушек в исполнении новосибирской пенсионерки Ирины Верхградской вызвали широкий отклик в социальных сетях. Под постами с фотографиями ее работ десятки тысяч комментариев.

Источник: IRINA VERKHGRADSKAYA

Все работы помещаются на столе, но выполнены с большим вниманием к деталям. Многие комментаторы узнали в куклах Ирины своих родственников и поразились реалистичности интерьеров, одежды и сюжетов.

Миниатюрных кукол Ирина Верхградская создает уже больше 30 лет, причем совершенно бесплатно.

Мы поговорили с ней о работе над серией «Дорогие мои старики» и спросили, ожидала ли Ирина такой популярности.

Би-би-си: Когда и как вы начали создавать кукол?

Ирина Верхградская: Я с детства хорошо рисовала и очень хотела стать модельером или художником. Но после 10-го класса как-то испугалась. У меня хорошо получались миниатюрные работы, но я не была уверена, получится ли у меня писать на больших мольбертах. Я побоялась идти учиться на художника или модельера, а рядом не было никого, кто бы меня мог вдохновить на это. Поэтому я решила связать свою жизнь с книгами. Начала с работы продавца в книжном магазине и, в конце концов, стала заведующей магазина.

Любовь к книгам очень помогла мне и в моем хобби. Я очень много читала, изучала историю моды.

Я делала кукол в детстве, но потом надолго забыла об этом. Вспомнила уже в 1980-х, когда у меня появились дети, а денег на покупные игрушки не было. Тогда и начала делать кукол — сначала для детей, а потом уже для себя.

Я работаю с разными темами — и с литературными персонажами, и с историческими. Так моя коллекция разрослась до 1620 работ.

Источник: IRINA VERKHGRADSKAYA

Би-би-си: Почему вам важно сделать их такими реалистичными?

Ирина Верхградская: Для меня важны костюмы. Я делаю много исторических персонажей и всегда стараюсь одеть кукол в соответствии с определенным периодом. Конечно, кроме совсем мелких деталей, которые сделать совсем уж сложно.

Я специально собираю дома разные кусочки тканей, подбираю их как историк моды — так, чтобы они были узнаваемы и реалистичны.
Источник: IRINA VERKHGRADSKAYA

Би-би-си: Вы ожидали, что фотографии ваших работ получат такой отклик в соцсетях?

Ирина Верхградская: Для меня загадка, почему именно старики стали такими популярными. Почему-то именно эти работы вызывают у людей особенно теплые чувства.

Я совершенно не планировала как-то делать отдельную серию про стариков, это вообще задумывалась как работа по истории костюма. Просто сделала первую бабушку лет 10 лет назад, выложила ее в группе ВКонтакте, пошли очень хорошие отзывы. Я поняла, что это трогает людей, вызывает желание кому-то помочь, сделать что-то хорошее. Я поняла, что такие работы нужны.

А в этом году поднялась какая-то волна популярности, во многих группах в соцсетях об этих старичках пишут.

«Увидел ваших кукол, пойду обниму бабушку. Пойду поцелую маму. В воскресенье собираюсь поехать в деревню. Утром поссорился с отцом, посмотрел фотографии, пойду мириться», — такие сообщения я получаю ежедневно.
Источник: IRINA VERKHGRADSKAYA

Видимо, сейчас, действительно, дети и старики живут порознь, каждый своей жизнью. А старикам много не нужно, только внимание. Раз так, то нужно продолжать. Эти работы вызывают сопереживание, люди начинают жалеть своих стариков.

Первые работы мне давались очень тяжело, я очень сильно сопереживала этим персонажам, буквально до слез. Пропускала все через сердце.

Пока создавала одну из своих первых работ, «Разговор с внучкой», брала в руки бабушку, тут же отставляла, бежала в ванную, ревела, боялась, что дети заметят.

Здесь бабушка разговаривает с фотографией внучки, потому что, видимо, внучка ее не навещает. Я сама придумала такой сюжет, и это одна из самых важных работ для меня.

«Разговор с внучкой» | Источник: IRINA VERKHGRADSKAYA

Би-би-си: Возможно, это неправильное ощущение, но некоторые герои серии кажутся одинокими, вы именно такими и хотели их видеть?

Ирина Верхградская: Мне кажется, что эти работы грустные только на первый взгляд. Это в молодости нам нужно очень много, мы постоянно строим планы, у нас много амбиций. А старикам нужно очень мало. Если светит солнце — они уже рады. И я стараюсь эти моменты подчеркнуть, что не в таком уж они бедственном положении.

У меня даже есть особенная «фишка» — если бабушка или дедушка лежит на кровати, то я обязательно делаю тапочки и ставлю рядом. Пускай я трачу больше материала, зато мне так спокойнее. Получается, что картина уже не настолько грустная.

Источник: IRINA VERKHGRADSKAYA

Би-би-си: Кто становится героями ваших произведений? Это реальные люди?

Ирина Верхградская: Некоторые куклы — это реальные люди, которых я где-то видела и запомнила. Некоторые — герои с фотографий. Кого-то я просто выдумала.

Би-би-си: Расскажите о ваших самых любимых куклах.

Ирина Верхградская: Мне нравятся работы «Подкидыш», «С покупками», «До свидания». Мне кажется, они достаточно позитивные: старики встречают щенка, довольная бабушка с пакетами возвращается из магазина, а другая провожает кого-то, как будто бы машет кому-то с лестницы.

«До свидания» | Источник: IRINA VERKHGRADSKAYA

Би-би-си: Как ваше увлечение изменило вашу жизнь?

Ирина Верхградская: Мое увлечение стало делом моей жизни. Благодаря тому, что я делюсь фотографиями в социальных сетях, у меня появилось много новых знакомств — каждый день мне кто-то пишет и делится впечатлениями от моих работ.

Би-би-си: Вы зарабатываете на своем увлечении?

Ирина Верхградская: Нет, я не продаю и не собираюсь продавать кукол, но я участвую в выставках. Мои работы были представлены на выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Новосибирске, Омске, Томске, Северске, Барнауле, Усть-Каменогорске, в Семипалатинске, а также в Казахстане в Алматы.

«С покупками» | Источник: IRINA VERKHGRADSKAYA

Би-би-си: Над какими проектами вы планируете работать в будущем?

Ирина Верхградская: Я собираюсь продолжать делать кукол. Многие сделаны в русском стиле, я делаю персонажей русских, советских и некоторых классических европейских сказок — Андерсена, братьев Гримм. Хочется немного отойти от грустной темы, но все-таки старики очень притягивают внимание.

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