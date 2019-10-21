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10:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Растение, которое делает селфи

Папоротник по имени Пит фотографирует себя каждые 20 секунд. Он использует энергию, которую сам вырабатывает при фотосинтезе.

Ученые придумали, как использовать избытки сахара, получаемые при фотосинтезе, для выработки небольшого количества энергии. Ее достаточно для того, чтобы сделать фото.

Камеру на растительной энергии можно использовать для сбора данных в удаленных лесах по всему миру. Это позволит лучше понять изменения климата и уменьшение популяций.

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