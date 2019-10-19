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02:21 (мск), источник: РИА Новости

Илон Маск оценил российское образование

КРАСНОДАР, 18 окт — РИА Новости. Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума «Дело за малым!», с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: AP 2019

«Мне кажется, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов и много чего интересного из технологий есть в России», — сказал Маск в ходе сеанса видеосвязи.

Он также поделился с участниками форума мыслями о необходимости быть полезным окружающим.

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«Если ты что-то делаешь, ты должен быть полезен людям. <…> Самое сложное — это сделать по-настоящему нужное. И я выражаю уважение тем, кто по-настоящему что-то нужное делает», — подчеркнул он.

Также в ходе беседы Маск выразил готовность рассмотреть операционную систему для электромобилей, которую разработал житель Краснодара.

Во время ожидания прямой линии Алексей Игнатьев, сам владелец электромобиля Tesla, рассказал, что создал операционную систему — более простую, чем та, которая стоит на электромобилях Маска. По словам Игнатьева, его операционка работает быстрее.

Во время прямой линии с Маском организаторы форума спросили его, не заинтересует ли его разработка краснодарца.

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«Да, конечно. Да, я думаю, что можно мои контакты дать», — сказал Маск.

Далее Маска спросили, не задумывался ли он о создании производства в России.

«Может быть, когда-нибудь можно создать фабрику в России», — ответил Маск.

В завершение беседы организаторы пригласили Маска в следующем году приехать к ним на форум лично. Тот отказался, но участники форума ответили аплодисментами.

«У меня очень забитый график. Но есть такое ощущение, что вы классные. Я желаю вам удачи в ваших дальнейших предприятиях», — сказал основатель SpaceX.

Илон Маск и краснодарский форум

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Илон Маск вышел на видеосвязь в 22:05 мск. Кубанские предприниматели, участвующие в форуме, специальные задержались до позднего вечера, чтобы послушать Маска. Они подходили к местам трансляции заранее и занимали места. Некоторые пришли в костюмах космонавтов и скафандрах. Зал главной сцены на 1,5 тысячи мест был забит до отказа. Чтобы основателя SpaceX смогли увидеть все, организаторы вывели трансляцию на большие экраны еще в трех рабочих зонах форума.

Краснодарские предприниматели пригласили Маска на бизнес-форум «Дело за малым!» через билборд, заказанный и размещенный в Калифорнии. Кроме надписи «Kak tebe takoe?», на которую ранее откликался Маск, на нем был изображен QR-код сайта, созданного персонально для него. Кроме того, предприниматели пригласили Маска на форум в Краснодар песней на мотив «Крылатых качелей», где в припеве звучало «Only SpaceX, only Tesla, only Elon in our hearts». Маск отреагировал на такое приглашение фразой «Язык хорошо подвешен», написанной в Twitter на русском языке.

Форум «Дело за малым!» проходит 18 — 19 октября в Краснодаре. По данным организаторов, на нем зарегистрировались более 30 тысяч предпринимателей из 68 регионов, а также тех, кто хочет ими стать, запланировано выступление более 200 спикеров, в программе заявлено порядка ста мероприятий.

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