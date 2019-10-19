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01:14 (мск), источник: RTVi

Ученые нашли в джунглях Камбоджи затерянную столицу Кхмерской империи

Международная команда ученых обнаружила в джунглях Камбоджи затерянный город Махендрапарвата, который был столицей Кхмерской империи. Результаты исследование опубликовали в журнале Antiquity.

Исследование местности на склонах плато Кулен проводилось с 2012 по 2017 годы. Ученые облетели огромную территорию на самолетах и просканировали ее с помощью лидаров (световых радаров). В результате ученые составили 3D-карты высокого разрешения, указывающие на наличие неизвестных до этого археологических объектов.

По оценке исследователей, древняя столица занимала площадь от 40 до 50 квадратных километров. Там находились в том числе королевский дворец и храм-пирамида. Однако местность, где располагался древний город, не могла обеспечить жителей даже самым необходимым из-за ограниченности ресурсов: в горах было сложно развивать земледелие и сельское хозяйство. Скорее всего, именно из-за этого кхмеры решили перенести столицу в другой город.

Ещё до Ангкора у кхмеров была другая столица — город Махендрапарвата. Он находился он на склонах плато Кулен (или Пномкулен).

Историки знали о приблизительном местоположении города. Однако у ученых было много препятствий: кхмерские города строились из материалов, которые практически не сохранились до наших дней. Кроме того, они находились в джунглях, в которые сложно отправлять экспедиции. А сама местность для поисков местность до сих пор усеяна минами, которые остались с времен гражданской войны в Камбодже.

Кхмерская империя просуществовала в IX—XV веках на территории современных Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Лаоса. Наивысшего расцвета достигло в XII веке. В этот период империя включала современные территории Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Лаоса.

 Ученые нашли в джунглях Камбоджи затерянную столицу Кхмерской империи
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