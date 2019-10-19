Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все путемКанадец объездил весь бывший СССР и показал красоту советского метро
Фоторепортажи
16В Нью-Йорке закрывают самую большую тюрьму в мире
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
06:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о приближении к Земле астероида

Астероид 162082 (1998 HL1) максимально приблизится к Земле 25 октября. Об этом сообщает издание Astronomy Now.

Источник: AP 2019

Космический объект, размеры которого оцениваются от 441 метра до 986 метров, пройдет рядом с Землей на расстоянии около 0,04 астрономических единиц. Это равно примерно 16 расстояниям от Земли до Луны, что считается безопасным для планеты расстоянием. Ближе всего к Земле объект будет находиться 25 октября в 20:21 по московскому времени.

По информации издания, астероид классифицируется как потенциально опасный. Однако в ближайшие 120 лет вероятность столкновения его с Землей крайне мала: ближе, чем в этот раз, к планете он подойдет только в 2140 году.

Объект 162082 (1998 HL1) был открыт 18 апреля 1998 года в Нью-Мехико. Он относится к группе околоземных астероидов «Аполлоны», чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Всего известно о более чем пяти тысячах подобных объектов.

 Горбачев обратился к Путину
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось
Илон Маск оценил российское образование
Численность украинского населения резко упала
Украинский Су-27 сдул людей на авиашоу
Зачем был нужен советский паспорт
Ученые нашли в джунглях Камбоджи затерянный город
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Президент АВТОВАЗа вернул на завод редкую «Ладу» (фото) В Тольятти музею АВТОВАЗа передали полномасштабный макет автомобиля Lada Revolution второго поколения. Заинтересованность в пополнении коллекции именно этим авто выражал лично Ив Каракатзанис
Кино
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках Актриса показала эффектное фото с площадки нового проекта
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Очень красивая дочь 307
Страшная дочка. Как смириться? 222
Популярная сегодня тема....) 216
ничего личного 208
Леди
Татьяна Навка показала романтичные кадры с мужем Фигуристка трогательно поздравила супруга с днем рождения.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь