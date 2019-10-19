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10:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дом Толкина выставлен на продажу (фото)

В нем 6 спален и комната для завтрака.

Бывший дом профессора Дж. Р. Р. Толкина, автора «Властелина колец», выставлен на продажу в пригороде Оксфорда.

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В нем писатель жил со своей семьей почти 20 лет, сообщает Metro. Именно в это время он написал знаменитую детскую повесть «Хоббит» и начал работу над упомянутой трилогией.

В двухэтажном доме на Нортмур-роуд имеются шесть спален, гостиная, комната для завтрака и кладовая. Дом украшен табличкой «Дж. Р. Р. Толкин, автор “Властелина колец”, жил здесь в 1930—1947 годах».

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Дом был куплен частным владельцем в 2004 году за 1,5 млн фунтов стерлингов (124,3 млн рублей). Теперь его продают в три раза дороже — за 4,6 млн фунтов стерлингов (381 млн рублей).

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Анна Лысенко

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