Финская журналистка рассказала об особой атмосфере в российском плацкарте

В первую очередь ее удивил внешний вид попутчиков.
«Россияне, которые обычно заботятся о том, как они одеты, ждут проверки билетов в пестрых тапочках и симпатичных домашних костюмах, чего обычно не увидишь на улицах Санкт-Петербурга», — написала Йесканен.
Плацкартный вагон напомнил ей хостел, поскольку женщины и мужчины едут вместе.
При этом она отметила, что попутчики ведут себя тихо и даже пассажиры с детьми не позволяют им бегать по коридору.
«Сначала я переживала, что в одном вагоне со мной может оказаться шумная компания любителей выпить, но вместе со мной ехали семьи с детьми, семейные пары и женщины, которые путешествовали в одиночку», — призналась она.
Автор статьи также подчеркнула, что перед поездом россияне «запасаются» едой: «Семейная пара Ольга и Сергей Тареевы, которые возвращаются из Санкт-Петербурга домой в Апатиты, достают на завтрак из сумки-холодильника целый круг колбасы, хлеб, помидоры, сливочный сыр, сушки, мармелад и быстрорастворимый кофе».
Она выразила мнение, что из-за климатической ситуации в мире туристам следует выбирать направления, доступные для путешествий на поезде, напомнив, что в России очень много таких мест.
«Российская сеть железных дорог — одна из самых протяженных в мире».
Журналистку поразила красота «мелькающей за окном» природы: «Уже один только пейзаж успокаивает человека, живущего в большом городе. <…> Чем дальше мы едем, тем интереснее становятся пейзажи. На сопки можно смотреть бесконечно!».
Йесканен отметила, что сутки в поезде прошли на удивление легко, и она успела прочесть 300 страниц романа и послушать музыку.
После прибытия в Мурманск попутчик журналистики решил проводить ее до отеля, который находится совсем недалеко от станции.