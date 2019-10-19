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11:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стивен Кинг превратит свой легендарный дом в музей (фото)

Дату открытия пока не называют.

Знаменитый особняк короля ужасов Стивена Кинга с оградой, украшенной летучими мышами и драконами, станет музеем.

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Городской совет Бангора в штате Мэн официально утвердил соответствующий запрос писателя и его супруги Табиты, тоже писательницы.

Красный дом с двумя башенками вдохновил Кинга на многие произведения, в том числе культовый роман «Оно». Увидеть его приезжают многие фанаты и любители фантастики.

Планируется, что в дом вернется архив 72-летнего писателя, который сейчас хранится в университете штата.

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Гостевой дом по соседству, который семья писателей приобрела в 2004 году, будет служить резиденцией для других авторов, в которой они смогут работать над своими произведениями в спокойной обстановке. Он сможет разместить сразу 5 человек, сообщает People.

Дату открытия музея пока не называют.

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Анна Лысенко

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