11:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стивен Кинг превратит свой легендарный дом в музей (фото)
Дату открытия пока не называют.
Знаменитый особняк короля ужасов Стивена Кинга с оградой, украшенной летучими мышами и драконами, станет музеем.
Городской совет Бангора в штате Мэн официально утвердил соответствующий запрос писателя и его супруги Табиты, тоже писательницы.
Планируется, что в дом вернется архив 72-летнего писателя, который сейчас хранится в университете штата.
Гостевой дом по соседству, который семья писателей приобрела в 2004 году, будет служить резиденцией для других авторов, в которой они смогут работать над своими произведениями в спокойной обстановке. Он сможет разместить сразу 5 человек, сообщает People.
Дату открытия музея пока не называют.
Анна Лысенко