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13:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден бык с самыми длинными в мире рогами (фото)

Он ждет официального решения представителей Книги рекордов Гиннесса.

Шестилетний техасский лонгхорн по кличке Баклхед отрастил необычно длинные рога, размер которых составляет 3 метра и 8 сантиметров в размахе.

Бык может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самых длинных рогов в мире. Соответствующая заявка уже рассматривается комиссией, сообщает San Angelo Standard-Times.

Хозяйка лонгхорна — 14-летняя Марсела Гонсалес из городка Рокспрингс в Техасе. Девушка выиграла животное в лотерею на сельскохозяйственной ярмарке пять с половиной лет назад.

Брат Марселы, Леандро, регулярно демонстрирует Баклхеда на крупных сельскохозяйственных выставках в США. По словам матери семейства, Полин Гонсалес, Леандро надевает на рога лонгхорна теннисные мячики, когда перевозит его в фургоне, чтобы бык не поранился и не застрял.

«Мы должны быть очень осторожны, это наш большой ребенок», — сказала Полина в комментарии местной газете.

Анна Лысенко

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