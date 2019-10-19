13:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найден бык с самыми длинными в мире рогами (фото)
Он ждет официального решения представителей Книги рекордов Гиннесса.
Шестилетний техасский лонгхорн по кличке Баклхед отрастил необычно длинные рога, размер которых составляет 3 метра и 8 сантиметров в размахе.
Бык может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самых длинных рогов в мире. Соответствующая заявка уже рассматривается комиссией, сообщает San Angelo
Хозяйка лонгхорна — 14-летняя Марсела Гонсалес из городка Рокспрингс в Техасе. Девушка выиграла животное в лотерею на сельскохозяйственной ярмарке пять с половиной лет назад.
Брат Марселы, Леандро, регулярно демонстрирует Баклхеда на крупных сельскохозяйственных выставках в США. По словам матери семейства, Полин Гонсалес, Леандро надевает на рога лонгхорна теннисные мячики, когда перевозит его в фургоне, чтобы бык не поранился и не застрял.
«Мы должны быть очень осторожны, это наш большой ребенок», — сказала Полина в комментарии местной газете.
Анна Лысенко