22:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Похмелье возможно повернуть назад
Появление синтетического алкоголя обещает состояние опьянения без побочных эффектов.
В 2024 году на мировой рынок выйдет первый синтетический алкогольный напиток Alcarelle. Как обещают разработчики, Alcarelle «обеспечит потребителю все приятные эффекты, которые дает натуральный алкоголь: расслабление, общительность, веселье, но избавит от негативных: похмелья, головной боли, сухости во рту, агрессии, мрачного настроения
Это изобретение вполне в духе времени, когда уже обычным делом стали мясо без мяса (синтетическое мясо, выращенное в пробирке), сигареты без табака (электронные сигареты и вейпы), интеллект без человеческого мозга (искусственный интеллект), не говоря уже о безалкогольных вине и пиве. Вполне вероятно, что выпить алкоголь без собственно алкоголя потребители смогут уже в 2024 году.
Путь к созданию напитка, о котором мечтали многие переживавшие
И он мог бы оказаться еще длиннее, если бы не технический прогресс и неуемная энергия и упорство британца Дэвида Натта, психиатра и специалиста по нейропсихофармакологии Имперского колледжа Лондона, который первым подал идею такого изобретения и сам же воплотил ее при поддержке единомышленников.
По словам профессора, он тогда изучал влияние алкоголя на рецепторы
Тогда он поставил цель найти способ выборочно воздействовать на рецепторы ГАМК — не так как это делает алкоголь, который может ударить сразу по всем рецепторам. Последующие исследования помогли Натту установить, что у человека в разных участках мозга действуют 15% ГАМК, а потом выбрать из них тот конкретный рецептор, который нужно стимулировать, чтобы вызвать состояние опьянения у человека без всяких при этом побочных эффектов опьянения.
В 1990-х и 2000-х годах Дэвид Натт плотно работал с людьми с тяжелыми формами алкогольной зависимости, опубликовал немало научных работ и входил в состав руководства ряда крупных
Он критиковал решение властей Великобритании ужесточить ответственность за употребление и хранение каннабиса, поскольку этот наркотик, по мнению Натта, не так вреден, как алкоголь или табак. В одной из научных работ он даже сравнил вероятность смертельного исхода от употребления экстази и от занятий верховой ездой, сделав вывод, что верховая езда опаснее, чем экстази, так как от наркотика люди умирают гораздо реже.
В конце концов, публичные заявления Натта, пользовавшегося уважением в научных кругах, и его научные работы в подтверждение своей точки зрения переполнили чашу терпения британских властей.
Профессора вынудили уйти с поста главы Консультативного совета по борьбе с наркотиками, действующего при правительстве Великобритании.
Эта мера не обескуражила упрямого профессора, который тут же создал Независимый научный комитет по наркотикам и продолжил продвигать свои идеи при широкой поддержке научных кругов страны. Он также продолжил искать вещества, которые смогли бы правильно воздействовать на рецепторы ГАМК, повторяя механизм действия алкоголя, но только в том, что касается его положительных эффектов. В 2014 году были начаты работ по созданию синтетического алкоголя, и в 2018 году команда профессора Натта запатентовала свое изобретение, которое получило название Alcarelle. Вещество, состав которого не раскрывается, якобы способно вызывать состояние опьянения без побочных эффектов и вреда для здоровья.
В настоящее время, пока команда профессора Натта занимается привлечением инвестиций в свой проект (необходимо около £20 млн), чтобы вывести продукт на рынок, Alcarelle проходит всевозможные проверки на безопасность и качество. Сами разработчики говорят, что уже опробовали свою разработку, чтобы убедиться в эффективности.
По словам создателей, они смешали Alcarelle с соком и выпили, а то ведь
Как только разрешение на промышленное производство Alcarelle будет получено — в том, что это произойдет в ближайшее время, его создатели не сомневаются, — на рынке появится сначала его вариант в виде самостоятельного напитка, а потом постепенно наладят его выпуск в виде добавки для любых других напитков и коктейлей. Срок начала реализации профессор Натт называет примерно 2024 год, но, возможно, и раньше. И даже если возникнут
Однако не все испытывают такую эйфорию от появления синтетического алкоголя: некоторые ученые хотели бы точно знать, что же «у него внутри». «ГАМК — одни из самых многочисленных нейротрансмиттеров в мозге человека, поэтому необходимо соблюдать крайнюю осторожность при вмешательстве в эту систему», — цитирует The Daily Telegraph Скотта Эдвардса из Центра исследования алкогольной и наркотической зависимости Университета Луизианы. По его словам, нужно знать точно состав Alcarelle.
Усиление активности ГАМК может вызвать помутнение сознания и нарушение двигательных функций со всеми вытекающими социологическими и юридическими последствиями.
«Один из самых опасных моментов приема любого вещества — от модных уличных наркотиков до наполнителя в электронной сигарете — заключается в незнании того, какие именно химические вещества содержатся в конечном составе», — говорит Эдвардс.
Его точку зрения разделяет глава британской благотворительной организации Drinkaware Элен Хиндал: «Мы настороженно относимся к любому продукту, состав которого нам не сообщают и который якобы воспроизводит так называемые хорошие свойства алкоголя. Поэтому мы не можем с уверенностью сказать потребителям, какие последствия для их здоровья может иметь употребление данных продуктов, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе».
Алена Миклашевская.