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02:20 (мск), источник: Известия

Леди Гага рассказала о своем самочувствии после падения со сцены

Американская певица Леди Гага рассказала о своем самочувствии после падения с высокой сцены во время выступления в Лас-Вегасе.

Источник: AP 2019

Кадры инцидента ранее появились в соцсетях. На них видно, как певица взобралась на танцора, но мужчина не смог удержаться на ногах и вместе с певицей буквально полетел на пол.

Пользователь под ником GagaMediaDotNet в Twitter отметил, что на певицу сверху также упал вентилятор. Однако она быстро встала и вернулась на сцену.

Позже в своем Instagram артистка опубликовала рентген руки, которой показала жест, давая понять поклонникам, что с ее здоровьем всё в порядке.

Во время загрузки произошла ошибка.

В августе сообщалось, что композитор обвинил Леди Гагу в плагиате и пригрозил судом.

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