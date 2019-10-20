02:20 (мск), источник: Известия
Леди Гага рассказала о своем самочувствии после падения со сцены
Американская певица Леди Гага рассказала о своем самочувствии после падения с высокой сцены во время выступления в
Кадры инцидента ранее появились в соцсетях. На них видно, как певица взобралась на танцора, но мужчина не смог удержаться на ногах и вместе с певицей буквально полетел на пол.
Пользователь под ником GagaMediaDotNet в Twitter отметил, что на певицу сверху также упал вентилятор. Однако она быстро встала и вернулась на сцену.
Позже в своем Instagram артистка опубликовала рентген руки, которой показала жест, давая понять поклонникам, что с ее здоровьем всё в порядке.
В августе сообщалось, что композитор обвинил Леди Гагу в плагиате и пригрозил судом.