08:33 (мск), источник: Известия
Побит рекорд самого долгого в истории авиарейса
Самый долгий в истории беспересадочный перелет совершил самолет авиакомпании Qantas Airlines, сообщает портал FlightAware.
Отмечается, что лайнер Boeing 787−9 вылетел вечером 18 октября из
Прибыв в аэропорт назначения утром 20 октября, самолет преодолел 16 тысяч 309 километров за 19 часов 14 минут.
Во время полета за состоянием пассажиров и членов экипажа наблюдали врачи, поскольку долгое нахождения в салоне самолета может привести к застою лимфы, снижению кровотока в венах и отеку ног.
Прошлый рекорд по продолжительности полета — рейс из Сингапура в
6 июля российский путешественник Федор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолете с солнечными батареями. Полет проводился в качестве подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием солнечной энергии. Воздушное судно оборудовано гибкими солнечными модулями российского производства и системами накопления энергии.