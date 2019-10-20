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08:28 (мск), источник: Российская газета

В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока

Россияне предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию раньше установленного срока в случае отсутствия возможности трудоустройства.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили «Российской газете» в Пенсионном фонде России, такая пенсия назначается за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода. Напомним, для большинства россиян возраст выхода на пенсию поменялся, но есть категории, для кого он остался прежним. Например, для людей, которые работают на тяжелых и вредных производствах.

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А по возрасту в этом и следующем году россияне выходят на пенсию в 55,5 лет женщины и 60,5 лет мужчины. С 2021 года на пенсию будут выходить в 56,5 лет женщины и 61,5 года мужчины. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин — в 65 лет. Но если человек никак не может найти никакую работу, он может выйти на пенсию на два года раньше срока. На 1 июля нынешнего года таких получателей в России было 23,5 тысячи человек.

«Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости», — пояснили в ПФР. В своем бюджете на следующий год ПФР заложил 4,4 миллиарда рублей на выплаты гражданам пенсий, которые назначаются в досрочном порядке в связи с невозможностью трудоустройства. А в 2021 году на эти цели предусмотрено потратить 5,6 миллиарда рублей, в 2022 году — 6,4 миллиарда рублей.

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