13:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях массово повторяют танец Джокера (фото, видео)
Новый флешмоб.
Фильм Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли вышел в прокат в начале октября. В нем рассказывается о том, как нездоровое общество создает социопатов и радикалов.
Мрачная, но захватывающая картина уже породила множество мемов. А последнее веяние среди пользователей соцсетей отсылает к ключевой сцене в фильме — танце Джокера на лестнице возле его квартиры.
Ступеньки, на которых снимали сцену, расположены в Южном Бронксе в
Анна Лысенко