17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опубликованы необычные снимки европейских столиц с воздуха
Они напоминают миниатюрные модели.
Живущий в Мюнхене фотограф Бернард Лэнг прославился благодаря искусству аэрофотосъемки. Еще в 2015 году он победил на престижном конкурсе Sony World Photo Awards благодаря серии Adria — фотографиям береговых линий вдоль Адриатического моря.
В своем последнем проекте Лэнг показывает, как необычно могут выглядеть европейские столицы с воздуха. Красочные улицы, мосты, площади, фонтаны, автомобили и крошечные пешеходы делают Лондон, Рим и другие города похожими на игрушечные.
Анна Лысенко