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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опубликованы необычные снимки европейских столиц с воздуха

Они напоминают миниатюрные модели.

Живущий в Мюнхене фотограф Бернард Лэнг прославился благодаря искусству аэрофотосъемки. Еще в 2015 году он победил на престижном конкурсе Sony World Photo Awards благодаря серии Adria — фотографиям береговых линий вдоль Адриатического моря.

В своем последнем проекте Лэнг показывает, как необычно могут выглядеть европейские столицы с воздуха. Красочные улицы, мосты, площади, фонтаны, автомобили и крошечные пешеходы делают Лондон, Рим и другие города похожими на игрушечные.

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Рим

Анна Лысенко

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