04:59 (мск), источник: РИА Новости
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Больше всего сетевого газа на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители
Цены на
По доступности газа для населения (отношение заработной платы к цене газа) Россия занимает третье место среди стран Европы. Однако цена газа для населения в разных регионах России существенно отличается.
Оценка доступности сетевого газа для населения в регионах РФ приводится в рейтинге РИА Новости, подготовленном на основании данных Росстата. Рейтинг строился на основе распределения регионов по количеству кубических метров сетевого газа, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую (за вычетом НДФЛ) заработную плату.
Чтобы вычислить количество кубических метров сетевого газа, доступное на чистую заработную плату, чистую среднемесячную зарплату в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года делили на региональный тариф на сетевой газ, установленный с 1 июля 2019 года. В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
Результаты рейтинга свидетельствуют, что в целом по стране на среднюю чистую заработную плату можно купить чуть больше 6,3 тысячи кубометров сетевого газа.
Выше общероссийского уровня доступность газа в 14 регионах.
Как свидетельствуют результаты исследования, наиболее доступный газ в
В число лидеров также входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область,