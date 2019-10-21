Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Футболист запутался и упал во время празднования гола (видео)Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле спас свою команду от поражения во время матча с «Аталантой»
Фоторепортажи
12Последствия тайфуна «Хагибис»
16В Нью-Йорке закрывают самую большую тюрьму в мире
04:59 (мск), источник: РИА Новости

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Больше всего сетевого газа на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа и Сахалинской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Дешевле, чем в Европе

Цены на жилищно-коммунальные услуги и тарифы естественных монополий являются одной из наиболее обсуждаемых в обществе тем. К ним же относится и цена на природный газ. Как свидетельствуют результаты рейтинга стран по доступности природного газа для населения, стоимость газа в России одна из самых низких в Европе.

Дешевле, чем в России, население покупает газ только в Казахстане.

По доступности газа для населения (отношение заработной платы к цене газа) Россия занимает третье место среди стран Европы. Однако цена газа для населения в разных регионах России существенно отличается.

Новость
Не для всех. Почему для 30% частных домов газ недоступен?

Оценка доступности сетевого газа для населения в регионах РФ приводится в рейтинге РИА Новости, подготовленном на основании данных Росстата. Рейтинг строился на основе распределения регионов по количеству кубических метров сетевого газа, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую (за вычетом НДФЛ) заработную плату.

Чтобы вычислить количество кубических метров сетевого газа, доступное на чистую заработную плату, чистую среднемесячную зарплату в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года делили на региональный тариф на сетевой газ, установленный с 1 июля 2019 года. В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.

В лидерах газодобыващие провинции

Результаты рейтинга свидетельствуют, что в целом по стране на среднюю чистую заработную плату можно купить чуть больше 6,3 тысячи кубометров сетевого газа.

При этом значение показателя в разных регионах отличается более чем в 7 раз.

Выше общероссийского уровня доступность газа в 14 регионах.

Новость
Погляденье на загляденье: гид по коммунальным музеям Москвы

Как свидетельствуют результаты исследования, наиболее доступный газ в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь жители на среднюю чистую зарплату могут купить немного больше 20 тысяч кубических метров сетевого газа.

В число лидеров также входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Москва, где на среднюю заработную плату доступно более 10 тысяч кубометров газа. Во всех этих регионах заработные платы находятся на высоком уровне, при этом в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и в Сахалинской области цена на газ существенно ниже общероссийской, что отчасти обусловлено тем, что эти регионы являются крупнейшими газодобывающими провинциями страны. Здесь добывается более 90% российского природного газа.

Читайте также
Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
 Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
'Сумасшедшие Иваны'. Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Что известно о прорыве дамбы в Красноярском крае
Появилось видео исторического проката российской фигуристки
Специалисты рассказали об идеальной яичнице и мифах продукта
Кадыров: Россия нашла в Саудовской Аравии и ОАЭ союзников
В Петербурге 15 человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Футболист запутался и упал во время празднования гола (видео)
Опубликованы необычные снимки Лондона и Рима с воздуха
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Марку Hummer могут возродить Американский концерн General Motors может вновь начать выпуск дорогих и очень крутых внедорожников и пикапов, передает агентство «Рейтер». И не исключено, что специально для этого будет возрождена марка Hummer
Кино
Анна Хилькевич повторила образ Памелы Андерсон на съемках Актриса показала эффектное фото с площадки нового проекта
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Тигран Кеосаян стал отцом в пятый раз Возлюбленная режиссера Маргарита Симоньян родила ребенка
Леди
Дженнифер Лоуренс сыграла пышную свадьбу Актриса устроила торжество на 150 гостей.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь