02:52 (мск), источник: Известия
С яйца воду не пить: рекордное употребление этого продукта не страшно
Специалисты — об идеальной яичнице, пользе, мифах и вреде продукта.
Аналитики подсчитали количество яиц, которое ежегодно съедают россияне. Согласно результатам, мы настолько любим этот продукт, что превышаем норму потребления на целых 8% — 280 штук в год вместо 260. О том, действительно ли вреден холестерин в желтке, сколько нужно есть яиц для здоровья и какая яичница считается полезной, — читайте в материале «Известий».
Россия переплюнула Америку по уровню потребления яиц на целых 17%, а Европейский союз вообще заставила нервно курить в сторонке: против наших 280 штук в год они могут противопоставить только цифру в 210. По крайней мере так утверждает Forbes со ссылкой на отчет Sberbank CIB «Рынок птичьего яйца: ограниченный потенциал роста».
Впрочем, норма — понятие растяжимое и далеко не универсальное.
«Нормы потребления того или иного продукта вычисляются, исходя из содержания в них белков, жиров, углеводов и других питательных веществ, — поясняет ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян. — Например, рациональной нормой потребления белка — главной составляющей яиц — считается 1 г белка на 1 кг массы тела в сутки. То есть для каждого человека количество яиц, которое ему полезно съедать в год, строго индивидуально».
По удивительным данным Росстата, цена продукта с начала года снизилась на 14,5%. По расчетам аналитиков, к 2024 году Россия станет чистым экспортером яиц.
Похоже, что мы яйца ели, едим и будем есть дальше. Вопрос: насколько это полезно?
В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя. Особенно людям, которые склонны к избыточной массе тела. Это продукт рекомендую есть не больше трех раз в неделю.
Впрочем, некоторые эксперты, наоборот, советуют любителям яиц (здоровым любителям яиц) сильно не ограничивать свой рацион.
«Можно потреблять до 12 яиц в сутки, — говорит “Известиям”
«Но при условии, что вы практически здоровы, регулярно занимаетесь спортом и следите за тем, что кладете в тарелку», — говорит «Известиям» эксперт.
Если же у человека имеется выраженное ожирение и он не собирается худеть, у него высокие риски
сердечно-сосудистыхзаболеваний и он ничего не собирается с этим делать, то таким людям употребление яиц ограничивает исключительно лечащий врач.
В яйцах содержится много белка, йод, витамины (в том числе А, D, E), а еще холин, лютеин… Алексей Ковальков отмечает, что это самый сбалансированный продукт по аминокислотам и является «золотым стандартом в диетологии».
В 2004 году ученые Исследовательского центра изучения проблем питания человека имени Джина Майера (США) пришли к выводу, что лютеин может помочь защитить от катаракты, снизить риск развития форм рака и сердечных заболеваний.
«Лютеин из яиц легче всасывается в кровоток, чем лютеин из других источников,
«Лецитин блокирует отложения холестерина на стенках сосудов, — говорит Алексей Ковальков. — Буквально год назад в Англии был проведен эксперимент — овцам удалили щитовидную железу. И у всех вырос уровень холестерина — это у овец, которые вообще не едят яйца. Вырос холестерин, развился атеросклероз, и они все умерли от инфаркта. Так что уровень холестерина в организме не зависит от того холестерина, который мы получаем извне. 80% холестерина образуется эндогенно, то есть внутри организма человека».
«Яйцо — это идеальный инкубатор. Природа в течение эволюции придумывала инкубатор, где может храниться будущая живая жизнь. И соответственно, если она изобрела яйцо, значит, это идеальное творение природы, в котором находятся все необходимые питательные вещества как для роста, так и для развития, — отмечает Елена Тихомирова. — Почему раньше накладывался запрет на яйца?
Считалось, что в них содержится много холестерина, который приводит к атеросклерозу. Но дело в том, что холестерин — это собирательное понятие. В яйце содержатся холестериноподобные вещества, которые идут на постройку клеточных мембран и на синтез гормонов и ферментов. Вот почему яйца необходимы детям в период роста — из них не строится тот холестерин, который откладывается у нас на сосудах. Доказано, что только 15% холестеринов из еды идет на так называемые холестериновые бляшки. В остальном «бляшки» образуются в организме у человека самостоятельно в зависимости от образа жизни. В первую очередь это избыточное углеводное питание, ожирение, когда человек пьет мало воды и не занимается спортом. Также косвенно влияет возраст и генетика".
Как выглядит идеально приготовленное яйцо? В полужидком состоянии, говорят специалисты: яичница, всмятку, омлет, яйца-«пашот»…
Белок идеально усваивается из яиц, если яйца приготовлены всмятку, как в английской традиции. Жареные? Пожалуйста: с чесноком, помидорами, с луком. 3−4 яйца — это идеальный завтрак, они загружают вас белками на целый день.
Правда, яичница яичнице рознь: назвать полезной «глазунью», приготовленную на жирном беконе и пережаренную по краям, ни у одного специалиста по питанию язык не повернется.
«Правильно готовить так: смазываете сковороду любым жиром, неважно — растительным, топленым сливочным маслом, свиным жиром (главное, чтобы не чадил), и готовите на небольшом огне, чтобы не образовалась корка, — советует Елена Тихомирова. — Идеальное сочетание для яиц — овощи. Салатные листья, огурцы, помидоры, грибы… Можно добавить небольшой кусочек хлеба или сыра. Кстати, у нас
А вот сырые яйца не рекомендуют по двум причинам.
Между прочим, Роскачество не рекомендует мыть яйца.
Кроме того, цвет яйца не имеет никакого значения, разве что чисто эстетическое. Белые яйца порождают на свет исключительно курицы-«блондинки», а коричневые несут «шатенки», «брюнетки» и «рыжие».
Елена Мотренко