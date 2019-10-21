01:23 (мск), источник: Ведомости
Штирлиц и профессор Преображенский могли бы стать лучшими российскими политиками
Они воплощают главные качества политических лидеров — честность, компетентность и близость к народу, выяснили эксперты.
Главные качества, необходимые политикам, из числа российских киногероев в наибольшей мере присущи Штирлицу («17 мгновений весны») и профессору Преображенскому («Собачье сердце»). Таковы выводы исследования, проведенного ВЦИОМом и Центром политической конъюнктуры (ЦПК), с которым ознакомились «Ведомости».
Среди наиболее важных для политического лидера качеств россияне назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%), близость к народу (26%), умение эффективно организовывать работу других людей (25%), ум (22%) и информированность о положении дел в стране (21%).
Первую пятерку киногероев, обладающих такими качествами, составили Штирлиц (20%), Преображенский (12%), Данила Багров из «Брата» и Мария Швецова из «Тайн следствия» (по 11%), а также Екатерина Тихомирова («Москва слезам не верит», 9%). Если бы выбранный респондентами герой баллотировался в президенты, то проголосовать за него были бы готовы 76% опрошенных.
Штирлиц пользуется большей поддержкой у женщин и россиян среднего и старшего (свыше 60 лет) возраста, профессор Преображенский более популярен в возрастных группах от 35 до 59 лет, а также в Москве,
Исследование было приурочено к 20-летию проведенного ВЦИОМом и РОМИРом и опубликованного в мае 1999 г. еженедельником «Коммерсантъ-Власть» опроса, в ходе которого россиян спрашивали, за кого из киногероев они бы проголосовали на президентских выборах.
«Умный силовик» Штирлиц продолжает оставаться в массовом сознании самым устойчивым кинообразом с позитивными политическими коннотациями, указывают авторы исследования, это отчасти объясняется тем, что СМИ в последние 20 лет воспроизводили связь Штирлица с Владимиром Путиным.
Рост популярности профессора Преображенского (в опросе-1999 он набрал всего 3%) демонстрирует формирование запроса на политика нового типа: успешный и умудренный жизнью человек дела, находящийся во враждебном социальном окружении, с развитым чувством здравого смысла и иронии, не боящийся высказывать свое мнение.
Это можно объяснить наличием значительной группы граждан, которые недовольны положением дел в стране, критикуют происходящее, но не готовы
Прямой вопрос о голосовании на президентских выборах авторы опроса-2019 не задавали специально, так как считали важным определить, какие образы ассоциируются с политиками в целом, включая губернаторов, депутатов и т. д., поясняет директор ЦПК Алексей Чеснаков.
Рост интереса к образу условного профессора Преображенского, возможно, связан с его типическими чертами консервативного русского интеллигента. Возможно, гражданам импонирует его отношение к окружающей действительности. Он умудрен опытом и в меру критичен, но не революционен. Он выглядит как моральный авторитет.
По его словам, исследователи сознательно не уточняли, кто из нынешних политиков схож с таким образом, чтобы не создавать впечатление о формирующем характере опроса: «В 1999 г. на первых местах были Жуков и Петр I, но СМИ настойчиво тиражировали образ Штирлица. В результате Штирлиц победил. Сейчас же любые навязывания вызывают отторжение».
Штирлиц и профессор Преображенский — узнаваемые герои, хотя кинематографический опыт разных поколений сейчас сильно различается, говорит политолог Михаил Виноградов: «Выбор Преображенского не очень удачен: с одной стороны, он символ интеллигентности и правды на фоне хаоса и абсурда, с другой — это крайне экстремальный экспериментатор без этических берегов и в этом смысле фигура, опасная для всех слоев общества». Запрос на интеллигентность в политике есть, но ее публичные политики пытаются скрывать, поскольку в последние годы она ассоциируется с возрастом и слабостью, считает эксперт. При этом растет поколение, которое не смотрело «17 мгновений весны», отмечает он: «Путин напоминал Штирлица тем, что он человек одновременно изнутри системы и отрицающий систему. Сейчас же Штирлиц — герой длинного медленного
Сейчас почти нет фильмов, которые бы смотрели все, и кино играет меньшую роль для формирования взглядов, добавляет Виноградов: «Фильм “Собачье сердце” в свое время стал могильщиком советской власти и был привлекателен приветами на фоне деидеологизации большевизма. Сейчас таких фильмов почти нет, даже тот же “Брат” вышел во времена упадка российского кинематографа на фоне до сих пор сохранившегося предубеждения в отношении российских фильмов у немалой части аудитории. К тому же молодому поколению эстетика таких фильмов уже непонятна».
Елена Мухаметшина