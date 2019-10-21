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09:56 (мск), источник: Известия

Представители Лувра рассказали о серьезном повреждении «Джоконды»

В парижском Лувре 24 октября открывается выставка, посвященная 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи.

Источник: Reuters
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Главные хранители отдела живописи и отдела графики музея Венсен Дельевен и Луи Франк в интервью «Известиям» дали советы, как попасть в музей без очередей, почему знаменитую «Джоконду» никогда не вывозили из Лувра и объяснили причину всемирной известности да Винчи.

Поскольку число желающих посетить Лувр исчисляется тысячами, то порой попасть в музей бывает действительно трудно. По словам экспертов, легче всего посетить эту достопримечательность будет тем, кто зарезервировал билеты на сайте музея.

«Они еще есть. Это позволит избежать бесконечных очередей», — отметил Франк.

Также специалисты опровергли возможность повторного «визита» Джоконды в Москву (первый и единственный был в 1974 году). По их словам, картина очень хрупкая, поэтому Лувр старается не допускать каких-либо ее перемещений:

Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды. Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Самое страшное, что во время перевозки она может расколоться пополам.

Хранители отметили, что да Винчи за всю свою жизнь написал совсем немного картин, однако в каждой из них он стремился к совершенству, при этом разрабатывая новую технику изображения природы и других предметов. Именно так они объяснили его большую популярность и по сей день.

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