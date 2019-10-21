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11:11 (мск), источник: РИА Новости

Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», показал опрос

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Источник: РИА Новости

В начале октября зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». По его мнению, в нее могли бы войти граждане, проживавшие в России в 1987—1989 года в возрасте 25−45 лет.

По данным социологического исследования, 25% россиян считают себя «жертвами перестройки», противоположной точки зрения придерживается 70%, а 5% — затруднились ответить.
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Чаще всего «жертвой перестройки» называют себя респонденты 60 лет и старше (37%), а реже — молодые люди 18−24 лет (8%).

Прозвучавшее из Госдумы предложение по введению льготной категории граждан — жертв перестройки — поддерживает 41% респондентов, против — 47%, 12% затруднилось ответить.

Чаще всего поддерживают предложение те граждане, которые относят себя к «жертвам перестройки» (62%), женщины (46%), молодежь (64%). Против такого предложения в основном выступают те, кто не относит себя к «жертвам перестройки» (55%), опрошенные 45−59 лет (57%), мужчины (55%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 17 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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