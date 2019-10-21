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10:12 (мск), источник: РИА Новости

Роспатент назвал самую необычную заявку на патент

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года, им оказался зимний гаечный ключ, сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости в преддверии московского международного форума «Открытые инновации».

Источник: РИА Новости

«Мы выдали патент на зимний гаечный ключ. В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида», — рассказал он.

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«Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа», — добавил глава Роспатента.

По словам Ивлиева, в 2019 году наибольшее количество заявок на патенты подавалось из таких сфер, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство. «Очень важно, что есть организации, с которыми мы работаем постоянно. Это, например, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, ПАО “Татнефть”, МНТК “Микрохирургия глаза” имени С. Н. Федорова. Эти организации подали более 60 патентных заявок. Один только Ульяновский ГАУ имени П. А. Столыпина подал более 60 заявок в 2019 году», — рассказал Ивлиев.

«В нашей экономике становится больше компаний, которые создали себе имя, дорожат своей репутацией и, как следствие, защищают ее товарным знаком — средством индивидуализации компании и продукта. Это чрезвычайно отрадная тенденция», — рассказал глава Роспатента.

Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» проходит 21—23 октября в инновационном центре «Сколково». РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством форума.

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