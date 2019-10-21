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11:14 (мск), источник: ТАСС

Эксгумация останков диктатора Франко состоится 24 октября

ТАСС, 21 октября. Перенос останков испанского диктатора Франсиско Франко (1892−1975) из монументального комплекса «Долина павших» близ Мадрида состоится 24 октября. Об этом в понедельник говорится в заявлении правительства Испании.

Источник: AFP 2019

«В четверг 24 октября состоится эксгумация и перезахоронение Франсиско Франко. Процедура пройдет в присутствии семьи диктатора. Останки будут переданы на муниципальное кладбище Эль-Пардо в Мадриде», — сообщается в документе.

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Эксгумация диктатора стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти. В частности, согласно идее правительства, в «Долине павших» могут быть похоронены лишь погибшие во время испанской гражданской войны. Франко умер значительно позже этого конфликта.

Семья диктатора настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Против этого места выступили власти Испании, поскольку, по их мнению, этот шаг может привести к нарушениям общественного порядка.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса «Долина павших» велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.

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