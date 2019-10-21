16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Иерусалиме нашли построенную Понтием Пилатом улицу
Это могла быть центральная улица города в начале нашей эры.
Археологи обнаружили в Иерусалиме древнюю улицу, по которой паломники поднимались к Храмовой горе во времена Иисуса Христа, сообщает EurekAlert.
Участок длиной 220 метров, обнаруженный учеными из управления древностей Израиля и
В датировке ученым помогли около 100 монет, найденных под камнями. Они были отчеканены с 17 по 31 год нашей эры. Монет, появившихся позже, под плитами не оказалось.
Находка имеет огромное значение для последователей сразу двух религий — иудаизма и христианства. Силоамский пруд упоминается в Евангелии: здесь Христос исцелил слепого.
Анна Лысенко