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16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Иерусалиме нашли построенную Понтием Пилатом улицу

Это могла быть центральная улица города в начале нашей эры.

Источник: A. Peretz, IAA

Археологи обнаружили в Иерусалиме древнюю улицу, по которой паломники поднимались к Храмовой горе во времена Иисуса Христа, сообщает EurekAlert.

Участок длиной 220 метров, обнаруженный учеными из управления древностей Израиля и Тель-Авивского университета, датируют примерно 31 годом нашей эры. Это означает, что строительство дороги было санкционировано римским префектом Иудеи Понтием Пилатом.

В датировке ученым помогли около 100 монет, найденных под камнями. Они были отчеканены с 17 по 31 год нашей эры. Монет, появившихся позже, под плитами не оказалось.

Улица длиной 600 метров и шириной 8 метров была выложена большими каменными плитами. Она начинается у Силоамского пруда и заканчивается у подножия Храмовой горы.

Находка имеет огромное значение для последователей сразу двух религий — иудаизма и христианства. Силоамский пруд упоминается в Евангелии: здесь Христос исцелил слепого.

Анна Лысенко

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