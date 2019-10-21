18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пожилая женщина удивительно преобразилась благодаря тренировкам
И избавилась от проблем со здоровьем.
73-летняя жительница Канады Джоан Макдональд стала вдохновлять тысячи людей разного возраста в соцсетях благодаря удивительному преображению.
Еще совсем недавно она страдала от лишнего веса и проблем с суставами, а теперь восхищает своей фигурой даже молодых парней и девушек, пишет Fox News.
Джоан при своем небольшом росте весила 90 кг. Лишний вес она приобрела в браке. К старости у женщины начались проблемы со здоровьем: гипертензия и проблемы с коленными суставами,
Два года назад дочь Джоан по имени Мишель просто заставила мать ходить на тренировки вместе с собой. С большим трудом женщине удалось освоить смартфон, чтобы пользоваться приложениями для тренировок и здорового питания.
С тех пор Джоан сбросила 25 кг, распрощалась с проблемами со здоровьем и приобрела впечатляющую фигуру. В спортзале Макдональд выжимает штангу такого же веса, как она сама, а на пляже носит модные купальники и привлекает взоры мужчин. Джон регулярно получает десятки комплиментов.
Анна Лысенко