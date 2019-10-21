Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Был лев, стал слонРассказываем об истории происхождения "звериных" слов
Фоторепортажи
14В гостях у сказки: дом-музей Чуковского в Переделкино
12Последствия тайфуна «Хагибис»
18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пожилая женщина удивительно преобразилась благодаря тренировкам

И избавилась от проблем со здоровьем.

73-летняя жительница Канады Джоан Макдональд стала вдохновлять тысячи людей разного возраста в соцсетях благодаря удивительному преображению.

Еще совсем недавно она страдала от лишнего веса и проблем с суставами, а теперь восхищает своей фигурой даже молодых парней и девушек, пишет Fox News.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джоан при своем небольшом росте весила 90 кг. Лишний вес она приобрела в браке. К старости у женщины начались проблемы со здоровьем: гипертензия и проблемы с коленными суставами, из-за которых она не могла подниматься по лестнице.

Два года назад дочь Джоан по имени Мишель просто заставила мать ходить на тренировки вместе с собой. С большим трудом женщине удалось освоить смартфон, чтобы пользоваться приложениями для тренировок и здорового питания.

Во время загрузки произошла ошибка.

С тех пор Джоан сбросила 25 кг, распрощалась с проблемами со здоровьем и приобрела впечатляющую фигуру. В спортзале Макдональд выжимает штангу такого же веса, как она сама, а на пляже носит модные купальники и привлекает взоры мужчин. Джон регулярно получает десятки комплиментов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также
Король Таиланда лишил официальную фаворитку титулов и званий
СМИ: После прорыва дамбы под Красноярском пропало золото
При эвакуации рязанского ТЦ забыли целый кинозал с детьми
Названы лучшие и худшие пенсионные системы в мире
Гейша-убийца: что было на показательных выступлениях фигуристов
Жаба из тропиков научилась «превращаться» в гадюку
В России выросло число долларовых миллиардеров
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Такой будет новая Hyundai Creta (фото и видео) Стали известны подробности о кроссовере Hyundai ix25 (в России - Creta) второго поколения для китайского рынка
Кино
Анна Михалкова снова стала «обычной женщиной»: фото со съемок Началась работа над продолжением популярного сериала Бориса Хлебникова
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Как разговаривать с сыном? 365
А как ты провел лето? Итоги конкурса рассказов 342
Извините, я снова про красивого-некрасивого ребенка 217
Вейп и подросток 134
Леди
Ольгу Бузову заподозрили в помолвке На пальце артистки появилось кольцо.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь