Названы лучшие и худшие пенсионные системы в мире

Пенсионные системы Нидерландов и Дании являются лучшими в мире. Такой вывод содержится в исследовании «Глобальный пенсионный индекс» (Melbourne Mercer Global Pension Index, MMGPI), подготовленном Центром финансовых исследований университета Монаша (Мельбурн, Австралия) в сотрудничестве с консалтинговой компанией Mercer.
«Системы во всем мире сталкиваются с беспрецедентной продолжительностью жизни и растущим давлением на государственные ресурсы для поддержки здоровья и благополучия пожилых людей», — заявил, представляя новое исследование, старший партнер Mercer Дэвид Нокс. Он призвал государственных деятелей уже сегодня анализировать достоинства и недостатки пенсионных систем в своих странах, чтобы гарантировать благополучие будущим пенсионерам.
Исследование проводится с 2009 года. Тогда в нем были представлены данные о пенсионных системах 9 стран. В новом исследовании MMGPI-2019, опубликованном 22 октября на сайте Mercer, проанализированы данные о том, как готовят стареющее население к выходу на пенсию 37 стран, в которых проживает 63% населения мира.
В исследовании используются 40 индикаторов. 40% в итоговый балл приносят показатели, оценивающие адекватность пенсионной системы (то, как она служит улучшению финансового положения пенсионеров). Среди них, например, доля, которую составляет минимальная пенсия от средней зарплаты, или уровень задолженности домохозяйств в стране в процентах от ВВП.
Устойчивость пенсионной системы (суммарные пенсионные активы, пенсионные отчисления, демографические показатели, госдолг, рост ВВП) вносит в общий показатель 35%.
Еще 25% в общем показателе приходится на «целостность пенсионной системы» (речь идет, в том числе, о регулировании, управлении и операционных расходах на пенсионную систему).
Странам с суммарным баллом более 80 присваивалась оценка А. Авторы исследования характеризуют пенсионные системы этих стран как развитые, обеспечивающие хорошую финансовую поддержку пенсионерам и отличающиеся устойчивостью и высоким уровнем целостности. В рейтинге MMGPI-2019 этому определению соответствуют две страны: Нидерланды и Дания. Оценка B (от 65 до 80 баллов) характеризует пенсионные системы, обладающие многими плюсами, но требующие доработок. В эту категорию вошли 11 стран (Австралия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Новая Зеландия, Канада, Чили, Ирландия, Швейцария и Германия). Оценку С (50−65 баллов) получили пенсионные системы, которые обладают рядом положительных черт, но одновременно нуждаются в устранении ряда недостатков, которые в длительной перспективе грозят их устойчивости (Гонконг, США, Малайзия, Франция, Перу, Колумбия, Польша, Саудовская Аравия, Бразилия, Испания, Австрия, ЮАР, Италия и Индонезия). Оценку D (пенсионные системы, обладающие не только рядом необходимых функций, но и серьезными упущениями, без устранения которых их будущее под вопросом) получили Южная Корея, Китай, Япония, Индия, Мексика, Филиппины, Турция, Аргентина и Таиланд.
Ни одна из 37 стран, попавших в рейтинг, не получила оценку E (пенсионные системы, которые находятся в стадии становления или вообще).