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19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Студентка из Канады случайно сфотографировала помолвку влюбленных в Риме

Теперь она просит пользователей соцсетей помочь ей найти эту пару.

19-летняя Алисия Савард-Уэлье из Квебека недавно побывала в Риме. Вернувшись домой и внимательно рассмотрев снимки из поездки, девушка обнаружила нечто забавное.

Оказалось, что пока Алисия позировала подруге у знаменитого фонтана Треви, позади нее неизвестный молодой человек делал предложение своей возлюбленной, пишет Daily Mail.

Интересно, что Алисия сделала несколько снимков на одном и том же месте и случайно, практически полностью, запечатлела момент помолвки от самого предложения с кольцом, заканчивая согласием девушки и поцелуем.

Канадка настолько впечатлилась этой историей, что обратилась к пользователям соцсетей и журналистам, чтобы ей помогли разыскать ту самую влюбленную пару из Рима. Ведь наверняка им захочется получить фото своей помолвки с такого неожиданного ракурса.

Екатерина Гура

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