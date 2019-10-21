Студентка из Канады случайно сфотографировала помолвку влюбленных в Риме

19-летняя Алисия Савард-Уэлье из Квебека недавно побывала в Риме. Вернувшись домой и внимательно рассмотрев снимки из поездки, девушка обнаружила нечто забавное.
Оказалось, что пока Алисия позировала подруге у знаменитого фонтана Треви, позади нее неизвестный молодой человек делал предложение своей возлюбленной, пишет Daily Mail.
Интересно, что Алисия сделала несколько снимков на одном и том же месте и случайно, практически полностью, запечатлела момент помолвки от самого предложения с кольцом, заканчивая согласием девушки и поцелуем.
Канадка настолько впечатлилась этой историей, что обратилась к пользователям соцсетей и журналистам, чтобы ей помогли разыскать ту самую влюбленную пару из Рима. Ведь наверняка им захочется получить фото своей помолвки с такого неожиданного ракурса.