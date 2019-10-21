19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка похудела на 50 килограммов, чтобы стать хорошей матерью
Теперь она мотивирует тысячи подписчиков в Сети.
26-летняя Джулия Толбек из города Остин, штат Техас, сейчас настоящая звезда Instagram и фанат фитнеса. На своей странице в соцсети она рассказывает о своих тренировках и меню, а также публикует мотивирующие снимки себя до и после похудения.
И гордиться Джулии есть чем. Всего два года назад девушка весила 108 килограммов и не могла уделять должного внимания своим детям, так как даже простая ходьба вызывала у нее одышку и боль в суставах.
По словам девушки, она всегда любила спорт и была в хорошей форме. Но во время второй беременности резко начала набирать вес. Джулия рассказывает, что оправдывала переедание и тягу к
Подрастая, ее дети стали очень активны, и Джулия поняла, что не может с ними справиться, ведь лишний вес сделал ее малоподвижной и вечно уставшей.
Осознав, что она может быть хорошей мамой, Толбек решила взять себя в руки и начать худеть. Для начала она отказалась от углеводов и сахара, начала пить много воды и ежедневно проходила около 10 тысяч шагов. Постепенно она привела свое меню в норму и добавила в свою жизнь силовые тренировки в зале.
За два года Джулия похудела на 50 килограммов и стала настоящим фанатом спорта. Кроме того, девушка завела
Екатерина Гура