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19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка похудела на 50 килограммов, чтобы стать хорошей матерью

Теперь она мотивирует тысячи подписчиков в Сети.

26-летняя Джулия Толбек из города Остин, штат Техас, сейчас настоящая звезда Instagram и фанат фитнеса. На своей странице в соцсети она рассказывает о своих тренировках и меню, а также публикует мотивирующие снимки себя до и после похудения.

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И гордиться Джулии есть чем. Всего два года назад девушка весила 108 килограммов и не могла уделять должного внимания своим детям, так как даже простая ходьба вызывала у нее одышку и боль в суставах.

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По словам девушки, она всегда любила спорт и была в хорошей форме. Но во время второй беременности резко начала набирать вес. Джулия рассказывает, что оправдывала переедание и тягу к фаст-фуду своим «интересным положением». Но, даже родив ребенка, она не смогла избавиться от пагубной привычки много есть. В итоге ее вес быстро перевалил за 100 килограммов, пишет The Sun.

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Подрастая, ее дети стали очень активны, и Джулия поняла, что не может с ними справиться, ведь лишний вес сделал ее малоподвижной и вечно уставшей.

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Осознав, что она может быть хорошей мамой, Толбек решила взять себя в руки и начать худеть. Для начала она отказалась от углеводов и сахара, начала пить много воды и ежедневно проходила около 10 тысяч шагов. Постепенно она привела свое меню в норму и добавила в свою жизнь силовые тренировки в зале.

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За два года Джулия похудела на 50 килограммов и стала настоящим фанатом спорта. Кроме того, девушка завела Instagram-аккаунт, в котором начала публиковать свои снимки. Сейчас на ее страницу подписаны более 16 тысяч человек, которые с интересом следят за ее прогрессом.

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Екатерина Гура

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