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20:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Депутат из Бангладеш наняла двойников для сдачи экзаменов в университете

После скандала ее отчислили из учебного заведения.

Депутат из Бангладеш Таманна Нусрат попала в необычный скандал. Как выяснили журналисты телекомпании Nagorik TV, женщина наняла восемь двойников, которые сдавали за нее тесты и экзамены в Открытом университете Бангладеш, где она училась на степень бакалавра.

По данным журналистов, Нусрат при помощи двойников сдала 13 тестов, но известно, что депутат прибегала к такой хитрости и раньше. В университете знали об инцидентах, но закрывали на них глаза, так как депутат родом из очень влиятельной семьи, пишет The Guardian.

Правда раскрылась, когда журналисты местного телеканала попали на экзамен, где и увидели двойника Нусрат. Ролик быстро стал популярным и вызвал большой скандал.

В итоге политик была отчислена из учебного заведения, а руководство университета заявило, что она больше никогда не сможет поступить в этот вуз.

Сама Таманна Нусрат комментировать скандал отказалась.

Екатерина Гура

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