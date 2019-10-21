Депутат из Бангладеш наняла двойников для сдачи экзаменов в университете

Депутат из Бангладеш Таманна Нусрат попала в необычный скандал. Как выяснили журналисты телекомпании Nagorik TV, женщина наняла восемь двойников, которые сдавали за нее тесты и экзамены в Открытом университете Бангладеш, где она училась на степень бакалавра.
По данным журналистов, Нусрат при помощи двойников сдала 13 тестов, но известно, что депутат прибегала к такой хитрости и раньше. В университете знали об инцидентах, но закрывали на них глаза, так как депутат родом из очень влиятельной семьи, пишет The Guardian.
Правда раскрылась, когда журналисты местного телеканала попали на экзамен, где и увидели двойника Нусрат. Ролик быстро стал популярным и вызвал большой скандал.
В итоге политик была отчислена из учебного заведения, а руководство университета заявило, что она больше никогда не сможет поступить в этот вуз.
Сама Таманна Нусрат комментировать скандал отказалась.