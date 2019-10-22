В США хотят, чтобы в высадке на Луне участвовали и другие страны

Соединенные Штаты хотят, чтобы в их программе по освоению Луны Artemis участвовали международные партнеры, в том числе те страны, которые сейчас работают вместе с NASA на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн, выступая на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.
Мы хотим видеть астронавтов всех стран на поверхности Луны, это наша цель. По мере того, как мы продвигаемся вперед, нам нужно будет как можно больше международной поддержки.
Джеймс Брайденстайндиректор NASA
«Нет никакого сомнения в том, что астронавты из других стран будут на поверхности Луны с нашими астронавтами. Таково наше видение. Мы хотим быть плечом к плечу на Луне со всеми нашими международными партнерами, которые были с нами на МКС, и мы, конечно, хотим расширить их число», — добавил Брайденстайн.
Ранее правительство Японии приняло решение присоединиться к программе NASA по освоению Луны, которая предусматривает высадку на спутнике Земли к 2024 году.
NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, этот этап запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) — облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.