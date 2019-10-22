Власти Чехии начали антиалкогольную кампанию

На реализацию программы выделено 2 млн крон ($87 тыс.), отметил чиновник. По словам главы чешского минздрава, власти хотят обратить внимание граждан на связанные со злоупотреблением алкоголя риски.
«Кампания будет проходить посредством видеосюжетов на телевидении и в кинотеатрах, наружной рекламы, статей в СМИ. Помимо правительства, в организации кампании принимают участие минздрав, гостелевидение и медицинские страховые компании», — цитирует его «РИА Новости».
Как следует из данных минздрава, ежедневно алкоголь употребляют около 600 тыс. взрослых чехов.
Ежедневно выпивают 20% школьников старших классов. Расходы, связанные с последствиями пьянства, составляют почти 60 млрд крон ($2,6 млрд).
Средний возраст приобщения граждан к алкоголю составляет 12 лет, добавил Войтех. Ежегодное потребление алкоголя в Чехии составляет 11,7 литров чистого спирта на каждого жителя, включая младенцев.
14 октября стало известно, что смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек. С 2016 года смертность от алкоголя в стране снизилась на 13,5%.