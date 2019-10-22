Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Карлсон прилетел». Мужчина из Казахстана торгует с помощью крана Житель Казахстана проявил смекалку и воспользовался подъемным краном для торговли
Фоторепортажи
51Лучшие в мире снимки #Water2019: ныряйте
12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
05:33 (мск), источник: Известия

Власти Чехии начали антиалкогольную кампанию

Правительство Чехии начало кампанию под девизом «Не пить — это нормально». Действия властей направлены на ограничение употребления алкоголя жителями республики. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил глава минздрава страны Адам Войтех.

Источник: AFP 2019

На реализацию программы выделено 2 млн крон ($87 тыс.), отметил чиновник. По словам главы чешского минздрава, власти хотят обратить внимание граждан на связанные со злоупотреблением алкоголя риски.

«Кампания будет проходить посредством видеосюжетов на телевидении и в кинотеатрах, наружной рекламы, статей в СМИ. Помимо правительства, в организации кампании принимают участие минздрав, гостелевидение и медицинские страховые компании», — цитирует его «РИА Новости».

Как следует из данных минздрава, ежедневно алкоголь употребляют около 600 тыс. взрослых чехов.

Ежедневно выпивают 20% школьников старших классов. Расходы, связанные с последствиями пьянства, составляют почти 60 млрд крон ($2,6 млрд).

Средний возраст приобщения граждан к алкоголю составляет 12 лет, добавил Войтех. Ежегодное потребление алкоголя в Чехии составляет 11,7 литров чистого спирта на каждого жителя, включая младенцев.

14 октября стало известно, что смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек. С 2016 года смертность от алкоголя в стране снизилась на 13,5%.

Читайте также
 «Мы тут вроде пограничников»
Накат на самокат: сигвеи и моноколеса могут приравнять к мопедам
Помпео заявил о готовности США к военным действиям против Турции
Спрос на бензин рекордно упал
Госдеп США назвал свою версию взрыва под Северодвинском
В Татарстане учительница заклеила первоклассникам рот скотчем
Крутая драка в КХЛ: чех повалил россиянина в стиле ММА (видео)
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники истории
Россию обвинили во вмешательстве в выборы США 2020 года
Здоровье
Малышева назвала пять бесполезных лекарств при лечении простуды По ее словам, витамин С не помогает.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Источник: АВТОВАЗ приостановил выпуск двух моделей Как стало известно Авто Mail.ru, с 1 октября российский автогигант заморозил выпуск метановых «Вест» и «Ларгусов»
Кино
Анна Михалкова снова стала «обычной женщиной»: фото со съемок Началась работа над продолжением популярного сериала Бориса Хлебникова
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Популярные темы на «Детях»
Как разговаривать с сыном? 414
Согласилась забирать чужого ребенка из школы и теперь жалею 368
А как ты провел лето? Итоги конкурса рассказов 363
Извините, я снова про красивого-некрасивого ребенка 288
Леди
Ольгу Бузову заподозрили в помолвке На пальце артистки появилось кольцо.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь