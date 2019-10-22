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09:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

Древнейшая в мире жемчужина обнаружена в Абу-Даби

Жемчужина, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет, будет выставлена в музее Лувр Абу-Даби в конце октября.

Источник: AFP

Древнейшая в мире натуральная жемчужина обнаружена на острове недалеко от столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Жемчужина, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет, была найдена во время раскопок на острове Марава, где также обнаружили остатки сооружений эпохи неолита.

По словам специалистов, открытие свидетельствует о том, что уже в те времена жемчуг был предметом торговли или обмена.

Жемчужина будет выставлена на обозрение в музее Лувр Абу-Даби в конце этого месяца.

Жемчужина была найдена в полу древней комнаты во время раскопок на острове Марава | Источник: AFP

«Это открытие древнейшей в мире жемчужины в Абу-Даби ясно дает понять, что современные экономика и культура имеют глубочайшие исторические корни», — заявил глава департамента культуры и туризма Абу-Даби Мухаммед Халифа аль-Мубарак.

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Археологи методом радиоуглеродного анализа определили, что жемчужина относится к периоду между 5800 и 5600 годами до н.э. Скорее всего, жемчуг в тот период использовали в качестве украшения или для торговли с Месопотамией, где покупали керамику и другие товары.

В ходе раскопок остатков древних сооружений на острове Марава были обнаружены фрагменты керамики, бусы из ракушек и камня, а также кремниевые наконечники стрел.

Теперь «Жемчужина Абу-Даби», как уже назвали находку, станет частью экспозиции в музее Лувр Абу-Даби под названием «10 000 лет роскоши», которая открывается 30 октября.

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