09:46 (мск), источник: BBC News Русская служба
Древнейшая в мире жемчужина обнаружена в Абу-Даби
Жемчужина, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет, будет выставлена в музее Лувр
Древнейшая в мире натуральная жемчужина обнаружена на острове недалеко от столицы Объединенных Арабских Эмиратов
Жемчужина, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет, была найдена во время раскопок на острове Марава, где также обнаружили остатки сооружений эпохи неолита.
Жемчужина будет выставлена на обозрение в музее Лувр
«Это открытие древнейшей в мире жемчужины в
Археологи методом радиоуглеродного анализа определили, что жемчужина относится к периоду между 5800 и 5600 годами до н.э. Скорее всего, жемчуг в тот период использовали в качестве украшения или для торговли с Месопотамией, где покупали керамику и другие товары.
В ходе раскопок остатков древних сооружений на острове Марава были обнаружены фрагменты керамики, бусы из ракушек и камня, а также кремниевые наконечники стрел.
Теперь «Жемчужина Абу-Даби», как уже назвали находку, станет частью экспозиции в музее Лувр