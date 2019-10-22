10:41 (мск), источник: Esquire
Самая известная врач-мошенница Наталья Зубарева получила премию за вклад в лженауку
У Зубаревой 2,5 миллиона подписчиков в инстаграме.
Блогер с 2,5 миллионами подписчиков в инстаграме Наталья Зубарева стала лауреатом премии за вклад в лженауку ВРАЛ (ВРуническая Академия Лженаук). Об этом сообщается на официальном сайте.
Премия учреждена
На сайте премии Зубарева упоминается следующим образом:
Главным распространителем лженауки была признана популярный
инстаграм-блогерНаталья Зубарева (2,5 млн подписчиков) — врач-терапевт,называющая себя также эндокринологом, диетологом, детским диетологом и спортивным нутрициологом, автор псевдонаучных книг, продающихся огромными тиражами, без устали рассказывающая своим подписчикам о таких опасностях, как дырявый кишечник, токсичные дезодоранты, зубная паста и пластиковая посуда.
Призом каждый год становится статуэтка с «грустным рептилоидом». Победительница за наградой не явилась.
Победитель и финалисты ВРАЛ каждый год избираются тайным голосованием членов жюри. В положении о премии сказано, что жюри «включает известных учёных, научных журналистов и популяризаторов науки — не менее 8 человек. В состав жюри обязательно входят представители как естественных, так и гуманитарных наук». В этом году членов жюри было 12, и их имена пока не объявили.
Наталья Зубарева — известный блогер и автор книг, в числе которых — «Вальс гормонов», «Вальс гормонов-2» и «Кишка всему голова». Книги продаются успешно. В 2009 году закончила Омский медицинский институт. По специальности она — терапевт и кардиолог, которая называет себя эндокринологом, терапевтом, кардиологом, диетологом, детским диетологом и спортивным нутрициологом. Деятельность Зубаревой уже не раз вызвала общественные дискуссии — так, в книге «Вальс гормонов» был обнаружен плагиат (украденные у другого блогера схему БАДов) и вымышленные истории пациентов.
Полгода назад публикации другого псевдоврача из инстаграма, блогера Елены Корниловой, стали причиной медийного скандала. «РБК-Стиль» выпустил интервью с Корниоловой, назвав ее «одной из самых популярных молодых ученых в Instagram», — на эту публикацию обратили внимание академики РАН.
Однако в ходе двухмесячного расследования РАН и РБК выяснилось, что ни в Мюнхене, ни в Сингапуре она не училась. «Елена предлагает беременным принимать по 26 таблеток ежедневно. Часть — препараты с недоказанной эффективностью от чего бы то ни было. Другая часть — вещества, влияние которых на беременность недостаточно изучено. Некоторые просто опасны», — писал один из членов комиссии. РБК выпустил опровержение своего материала. На момент публикации интервью у Корниловой было 250 тысяч подписчиков. Сейчас на нее подписаны 339 тысяч человек.