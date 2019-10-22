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10:41 (мск), источник: Esquire

Самая известная врач-мошенница Наталья Зубарева получила премию за вклад в лженауку

У Зубаревой 2,5 миллиона подписчиков в инстаграме.

Блогер с 2,5 миллионами подписчиков в инстаграме Наталья Зубарева стала лауреатом премии за вклад в лженауку ВРАЛ (ВРуническая Академия Лженаук). Об этом сообщается на официальном сайте.

Премия учреждена научно-просветительским порталом «Антропогенез.ру» и Фондом «Эволюция» и вручается с 2016 года.

На сайте премии Зубарева упоминается следующим образом:

Главным распространителем лженауки была признана популярный инстаграм-блогер Наталья Зубарева (2,5 млн подписчиков) — врач-терапевт, называющая себя также эндокринологом, диетологом, детским диетологом и спортивным нутрициологом, автор псевдонаучных книг, продающихся огромными тиражами, без устали рассказывающая своим подписчикам о таких опасностях, как дырявый кишечник, токсичные дезодоранты, зубная паста и пластиковая посуда.

Призом каждый год становится статуэтка с «грустным рептилоидом». Победительница за наградой не явилась.

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Победитель и финалисты ВРАЛ каждый год избираются тайным голосованием членов жюри. В положении о премии сказано, что жюри «включает известных учёных, научных журналистов и популяризаторов науки — не менее 8 человек. В состав жюри обязательно входят представители как естественных, так и гуманитарных наук». В этом году членов жюри было 12, и их имена пока не объявили.

Наталья Зубарева — известный блогер и автор книг, в числе которых — «Вальс гормонов», «Вальс гормонов-2» и «Кишка всему голова». Книги продаются успешно. В 2009 году закончила Омский медицинский институт. По специальности она — терапевт и кардиолог, которая называет себя эндокринологом, терапевтом, кардиологом, диетологом, детским диетологом и спортивным нутрициологом. Деятельность Зубаревой уже не раз вызвала общественные дискуссии — так, в книге «Вальс гормонов» был обнаружен плагиат (украденные у другого блогера схему БАДов) и вымышленные истории пациентов.

Полгода назад публикации другого псевдоврача из инстаграма, блогера Елены Корниловой, стали причиной медийного скандала. «РБК-Стиль» выпустил интервью с Корниоловой, назвав ее «одной из самых популярных молодых ученых в Instagram», — на эту публикацию обратили внимание академики РАН.

Корнилова выписывала своим подписчикам БАДЫ и утверждала, что окончила Университет Анхальта со степенью магистра биологии, Мюнхенский технический университет со степенью по органической химии, а сейчас обучается в Национальном университете Сингапура и поступает в Стэнфордский университет.

Однако в ходе двухмесячного расследования РАН и РБК выяснилось, что ни в Мюнхене, ни в Сингапуре она не училась. «Елена предлагает беременным принимать по 26 таблеток ежедневно. Часть — препараты с недоказанной эффективностью от чего бы то ни было. Другая часть — вещества, влияние которых на беременность недостаточно изучено. Некоторые просто опасны», — писал один из членов комиссии. РБК выпустил опровержение своего материала. На момент публикации интервью у Корниловой было 250 тысяч подписчиков. Сейчас на нее подписаны 339 тысяч человек.

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