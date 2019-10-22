На МКС сломались американские чайник и плита

Об этом командир МКС Лука Пармитано сообщил во время переговоров со специалистами хьюстонского центра управления полетами, трансляцию которых ведет НАСА.
По его словам, ночью на кухне в американском модуле Unity произошло короткое замыкание, из-за чего отказал нагреватель воды. В результате астронавтам приходится пользоваться кухней российского модуля «Звезда».
Пармитано отметил важность работы американской кухни и попросил специалистов как можно быстрее решить проблему с ней.
На космической кухне имеются нагреватель воды, который также используется для приготовления сублимированной (в виде порошка) пищи, и плита для разогрева консервированных продуктов.
Сейчас на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.