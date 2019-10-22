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13:48 (мск), источник: РИА Новости

На МКС сломались американские чайник и плита

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Астронавты Международной космической станции не могут пользоваться кухней на американском сегменте и вынуждены подогревать пищу в российском модуле.

Источник: NASA

Об этом командир МКС Лука Пармитано сообщил во время переговоров со специалистами хьюстонского центра управления полетами, трансляцию которых ведет НАСА.

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По его словам, ночью на кухне в американском модуле Unity произошло короткое замыкание, из-за чего отказал нагреватель воды. В результате астронавтам приходится пользоваться кухней российского модуля «Звезда».

Пармитано отметил важность работы американской кухни и попросил специалистов как можно быстрее решить проблему с ней.

На космической кухне имеются нагреватель воды, который также используется для приготовления сублимированной (в виде порошка) пищи, и плита для разогрева консервированных продуктов.

Сейчас на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

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