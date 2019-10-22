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13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из Японии показывает «тайную» жизнь игрушечных супергероев

Все они занимаются повседневными делами.

Японский фотограф, работающий под псевдонимом Hot.kenobi, создал параллельную вселенную для героев комиксов, мультфильмов и кино.

В своих работах он «оживляет» игрушечные фигурки персонажей поп-культуры с помощью неожиданных сюжетов и фотосессий.

Игрушечные супергерои на снимках японца занимаются повседневными делами, развлекаются и вступают в контакт с вещами из реального мира. Выглядит это очень забавно.

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Кстати, похожее занятие и у фотографа из Малайзии, который помещает игрушечные фигурки супергероев в реальный мир.

Екатерина Гура

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