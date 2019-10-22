13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф из Японии показывает «тайную» жизнь игрушечных супергероев
Все они занимаются повседневными делами.
Японский фотограф, работающий под псевдонимом Hot.kenobi, создал параллельную вселенную для героев комиксов, мультфильмов и кино.
В своих работах он «оживляет» игрушечные фигурки персонажей
Игрушечные супергерои на снимках японца занимаются повседневными делами, развлекаются и вступают в контакт с вещами из реального мира. Выглядит это очень забавно.
Кстати, похожее занятие и у фотографа из Малайзии, который помещает игрушечные фигурки супергероев в реальный мир.
Екатерина Гура