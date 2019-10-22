Екатерина Волкова рассказала, как выбирают испытания игрокам «Форт Боярда»

«В анкете, которую мы заполняли перед съемками, мы честно писали о своих страхах. И, естественно, на шоу нам дали именно те испытания, которых мы боялись больше всего. Зрителям было бы не интересно смотреть, если бы мы легко все проходили», — написала она.
Одним из самых сложных для актрисы оказалось задание «Железный трон», когда ей нужно было добыть записку с подсказкой на большой высоте. Страх оказался сильнее.
«Да, там была страховка, но расстояние было приличным и я понимала, что не дотянусь и улечу вниз. Вы бы рискнули?» — объяснила Волкова свою неудачу.
Ее команда смогла отгадать загадку «Форта» и выиграть золото. Деньги передали на благотворительность.
Екатерина снялась в четвертом выпуске телеигры и была в одной команде с актерами: Денисом Никифоровым («Молодежка», «Бой с тенью»), Анной Старшенбаум («Психологини»), Алиной Алексеевой («Красавица и пекарь») и Александром Головиным («Кадетство», «Ералаш», «Елки»).