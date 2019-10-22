Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Был лев, стал слонРассказываем об истории происхождения "звериных" слов
Фоторепортажи
20Все путем
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
15:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Маск впервые отправил твит через космос

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал сообщение в Twitter с помощью системы спутников Starlink. Пост доступен в аккаунте бизнесмена.

Источник: AP 2019

«Отправляю этот твит через космос с помощью спутника Starlink», — написал он в 9:03 по московскому времени. Через пару минут появилось новое сообщение: «Вау, сработало!».

Новость
Пять процентов брака: что не так со спутниками от SpaceX

Ранее в октябре Маск принял участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым». Он поучаствовал в мероприятии по видеосвязи. Среди прочего предприниматель пообещал изучить разработки краснодарского инженера Алексея Игнатьева.

Starlink — задумка Маска по обеспечению доступа к интернету во всех точках Земли. Программа была анонсирована SpaceX в январе 2015 года. Предполагается запустить на орбиту тысячи аппаратов. Заявленная пропускная способность системы составит один гигабит в секунду на одного пользователя.

В мае 2019 года ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Однако через некоторое время несколько были потеряны.

Читайте также
 Горбачев обратился к Путину
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
В Кремле отреагировали на данные Росстата о доходах россиян
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Производитель SSJ 100 с начала года продал только один самолет
Горбачев назвал победителей в холодной войне
В Турции вратарь получил красную карточку на 11-й секунде матча
Известная врач-мошенница получила премию за вклад в лженауку
Здоровье
Медицинские мифы, верить в которые стыдно Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Новая недорогая иномарка появится на российском рынке Бренд из Азербайджана предпримет очередную попытку привезти в Россию машины с ирано-французскими корнями
Кино
Драма с Биланом возглавила список российских фильмов-должников В сети появилась база данных господдержки, выделенной кинокомпаниям Минкультуры и Фондом кино
Недвижимость
Назван любимый европейский город россиян
Как выглядит внутри квартира за 1,5 млн в месяц: фото
В Петербурге нашли аномально большую квартиру
Как живет самый богатый город России
Дети
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз В жизни гимнастки произошло радостное событие
Леди
Филипп Киркоров надел корону и сверкающие лоферы Артист заинтриговал публику.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь