В Сети сравнили кольцо за $36 тысяч с огромным тараканом

В группе на Facebook, где пользователи обсуждают самые странные и некрасивые обручальные кольца, появилось новое фото.
Анонимная девушка опубликовала снимок украшения с массивным темно-красным камнем, отметив, что так и не решилась его купить. Пользовательница уточнила, что золотое кольцо стоимостью 36 тысяч долларов состоит из 33,5-каратного рубина и украшено алмазами. Девушка также добавила, что кольцо на пальце «весило тонну» и было очень неудобным из-за своих размеров.
В комментариях пользователи отметили, что драгоценность напоминает гигантского таракана, и похвалили девушку, что она не решилась на такую странную покупку.