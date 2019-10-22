16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети котов «скрестили» с животными и едой (фото)
Необычный взгляд на мир.
Сейчас уже невозможно представить интернет без котиков — они вытеснили всех других животных из лидеров по просмотрам.
Но авторы
На своей странице авторы собирают всевозможные фотомонтажи, где головы животных, птиц и насекомых заменены на кошачьи. Более того, коты заменяют собой людей, еду, бытовые предметы и даже явления природы. В общем, как и следует из названия, коты тут везде.
Екатерина Гура