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16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети котов «скрестили» с животными и едой (фото)

Необычный взгляд на мир.

Сейчас уже невозможно представить интернет без котиков — они вытеснили всех других животных из лидеров по просмотрам.

Но авторы Instagram-аккаунта «Коты везде» пошли еще дальше и показали, что бы было, если бы в мире не существовало ничего, кроме котов.

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На своей странице авторы собирают всевозможные фотомонтажи, где головы животных, птиц и насекомых заменены на кошачьи. Более того, коты заменяют собой людей, еду, бытовые предметы и даже явления природы. В общем, как и следует из названия, коты тут везде.

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Екатерина Гура

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