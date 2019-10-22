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18:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

Самая большая морковка и самый тяжелый пастернак. Идеи фикс Джо Атертона

64-летний британец Джо Атертон выращивает огромные овощи и уже 12 раз попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Последний раз — со своей 4-метровой репой, которую он вырастил дома в своей деревне Менсфилд-Вудхаус в Ноттингемшире.

Раньше на его грядке уже вырастали самая большая в мире морковь, а также самые тяжелые лук-порей и пастернак.

Во время загрузки произошла ошибка.

Атертон считает, что его пристрастие к гигантским овощам — это не хобби, а, скорее, навязчивая идея.

«Я работаю над этим круглые сутки», — говорит он.

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