18:11 (мск), источник: BBC News Русская служба
Самая большая морковка и самый тяжелый пастернак. Идеи фикс Джо Атертона
64-летний британец Джо Атертон выращивает огромные овощи и уже 12 раз попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Последний раз — со своей 4-метровой репой, которую он вырастил дома в своей деревне
Раньше на его грядке уже вырастали самая большая в мире морковь, а также самые тяжелые
Атертон считает, что его пристрастие к гигантским овощам — это не хобби, а, скорее, навязчивая идея.
«Я работаю над этим круглые сутки», — говорит он.