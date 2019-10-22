18:04 (мск), источник: RTVi
В Дании по рельсам перевезли 120-летний маяк — так его спасают от подступающего моря
В Дании маяк, установленный в 1900 году, перевезли на новое место, чтобы спасти от размывания берега. Об этом сообщает
Маяк Рубьерг Кнуд стоит на утесе на побережье Северного моря в одноименной области на севере страны. Строительство 23-метрового маяка началось в 1899 году, а в 1900 году его впервые зажгли.
Была опасность, что Рубьерг Кнуд упадет в море. Поэтому власти решили построить рельсы и перевезти маяк, который весит 720 тонн, подальше.
«Переезд» маяка занял около десяти часов. За час сооружение удавалось передвинуть приблизительно на восемь метров.
Рубьерг Кнуд считается одной из достопримечательностей Дании и попадает в списки мест, которые надо обязательно посетить. Ежегодно его посещает 250 тысяч человек. В маяк можно зайти — там расположены музей и кафе.
«Переезд» обошелся бюджету в пять миллионов датских крон ($745,2 тысячи). Предположительно, теперь маяк сможет спокойно простоять еще 40 лет.