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В Дании по рельсам перевезли 120-летний маякТак его спасают от подступающего моря
Фоторепортажи
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18:04 (мск), источник: RTVi

В Дании по рельсам перевезли 120-летний маяк — так его спасают от подступающего моря

В Дании маяк, установленный в 1900 году, перевезли на новое место, чтобы спасти от размывания берега. Об этом сообщает Би-би-си.

Маяк Рубьерг Кнуд стоит на утесе на побережье Северного моря в одноименной области на севере страны. Строительство 23-метрового маяка началось в 1899 году, а в 1900 году его впервые зажгли.

Изначально он находился в 200 м от берега, но из-за эрозии береговой линии это расстояние сократилось до шести метров.

Была опасность, что Рубьерг Кнуд упадет в море. Поэтому власти решили построить рельсы и перевезти маяк, который весит 720 тонн, подальше.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Переезд» маяка занял около десяти часов. За час сооружение удавалось передвинуть приблизительно на восемь метров.

Рубьерг Кнуд считается одной из достопримечательностей Дании и попадает в списки мест, которые надо обязательно посетить. Ежегодно его посещает 250 тысяч человек. В маяк можно зайти — там расположены музей и кафе.

«Переезд» обошелся бюджету в пять миллионов датских крон ($745,2 тысячи). Предположительно, теперь маяк сможет спокойно простоять еще 40 лет.

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