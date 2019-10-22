19:24 (мск), источник: Интерфакс
Российские ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU — Ученые
Трансгенным организмом считается растение, в чей геном попали гены постороннего организма, например, бактерии или гриба. Этот механизм сегодня используется учеными в сельском хозяйстве, чтобы создавать генетически модифицированные культуры, устойчивые к вредителям.
Между тем, как показывает исследование, этим механизмом уже давно пользуются природные «генные инженеры» — агробактерии. Как сообщила журналистам один из авторов исследования, профессор СПбГУ Татьяна Матвеева, до проведения масштабного исследования было известно о трех растениях, которые относятся к
В рамках исследования ученые из Петербурга и Страсбурга проанализировали геномы и транскриптомы (совокупность молекул РНК) 631 вида растений и выяснили, что среди них гораздо больше
По словам Матвеевой,
Ученый отметила, что
«Некоторые люди бояться ГМО, потому что считают получение трансгенных растений неестественным процессом. Однако бактерии пользуются точно такими же механизмами, что и люди при получении коммерческих линий ГМО. Наше исследование показало, что это явление распространено гораздо шире, а значит — человечество постоянно сталкивалось с ГМО на протяжении всей своей истории», — сказала Матвеева.
Ученый отметила, что в мире проведено много исследований, связанных с возможностью проникновения ДНК в кровь или в половые клетки, которые свидетельствуют, что этого не происходит.
«Не работает система, которой нас пугают: что в нас встроятся чужие гены. Мы питаемся растениями и фотосинтезировать из нас пока никто не начал. Во многих продуктах содержится (посторонняя — ИФ) ДНК, например, в томате или картофеле. В течение суток к нам в организм поступает не больше грамма ДНК, и большая часть разлагается на отдельные нуклеотиды. Наш организм справляется со всеми продуктами одинаково: и с ГМО, и не с ГМО», — подчеркнула исследователь.