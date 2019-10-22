18:27 (мск), источник: BBC News Русская служба
Без мужчин. Две астронавтки о своей прогулке в открытом космосе
Астронавтки Кристина Кох и Джессика Мейр о первом «женском» выходе в космос и мечтах о Луне.
Астронавтки Кристина Кох и Джессика Мейр совершили первый в истории выход в открытый космос исключительно женским составом 18 октября 2019 года. В ходе миссии они заменили один из внешних блоков питания Международной космической станции.
Для Джессики Мейр это была первая миссия в открытом космосе, для Кристины Кох — уже пятая. Всего в открытый космос выходило 14 женщин.
Первой была советская космонавтка Светлана Савицкая.